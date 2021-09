Windows 11 : Microsoft relance son outil pour vérifier si votre PC est compatible

Suite à l’annonce de Windows 11, Microsoft a proposé aux utilisateurs d’ordinateurs Windows 10 un outil permettant de découvrir si leur PC était compatible ou non avec la nouvelle version de son système d’exploitation. Après quelques problèmes, la firme américaine a préféré retirer ce petit utilitaire du nom de PC Health Check. Le service est désormais de retour afin de vérifier si votre PC acceptera la mise à jour Windows 11, prévue pour le 5 octobre 2021.

L’annonce de Windows 11 n’a pas été très bien gérée par Microsoft. En effet, le logiciel (PC Health Check) permettant de vérifier si les PC Windows 10 étaient compatibles avec cette nouvelle version n’était pas du tout pratique, fonctionnel et compréhensible, tout comme les informations de Microsoft concernant la configuration minimale requise pour faire tourner Windows 11. De ce fait, la firme américaine avait décidé d’enlever l’utilitaire de son site officiel afin de retravailler sa copie. Microsoft affichait ainsi sur son site web une page expliquant qu’il serait prochainement de retour.

Désormais, le logiciel PC Health Check vient de faire son grand retour. Avant toute chose, sachez qu’il est possible de le télécharger à cette adresse sur le site de Microsoft. Après l’avoir installé et lancé sur votre ordinateur Windows 10, le logiciel affichera diverses informations, dont un encadré bleu Présentation de la Windows 11 (on remarque la belle traduction de la part de Microsoft…). Ce dernier va permettre de vérifier si votre ordinateur dispose de la configuration système nécessaire à l’installation de la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft. Pour lancer l’utilitaire, il suffit de cliquer sur le bouton bleu Vérifier maintenant.

Après avoir cliqué sur le bouton, PC Health Check dévoilera si vous disposez de la configuration requise pour installer Windows 11. Dans le cas où ce n’est pas le cas, Microsoft explique clairement les prérequis manquants.

Début septembre, Microsoft annonçait deux façons de vérifier si son ordinateur Windows était compatible avec Windows 11 !