Honor : l’ex-filliale de Huawei bientôt mise sur la liste noire des Etats-Unis ?

Après avoir essayé de mettre Xiaomi sur liste noire, les États-Unis réfléchiraient à y mettre Honor. La situation semble ainsi assez dramatique pour l’ex-filiale de Huawei ayant été vendue l’année dernière, afin de justement s’échapper des restrictions américaines portées à l’encontre de Huawei. Les départements d’État, du commerce, de l’énergie ainsi que le Pentagon seraient en effet en train de discuter du sort de l’entreprise.

Honor ne semble pas sortie d’affaire

Alors que Joe Biden annonçait dernièrement que les restrictions ne seraient pas allégées à l’encontre de Huawei, la situation d’Honor a été remise sur le tapis. Pour rappel, l’entreprise ne fait plus partie du groupe Huawei depuis sa revente l’année dernière à un conglomérat d’entreprises chinoises. Cela lui a notamment permis de revenir sur le devant de la scène avec les services Google.

Honor ne serait cependant pas encore sortie d’affaire. D’après le Washington Post, les agences de sécurité américaines débattraient en ce moment même sur l’opportunité de placer l’entreprise sur la liste noire des exportations. Dans le cas où Honor entrerait sur la liste noire du département du commerce, la société ne pourrait plus profiter des technologies américaines, que ce soit au niveau des composants ou des technologies américaines. On pense directement aux services de Google ou des processeurs Qualcomm Snapdragon.

Le sort de l’entreprise n’a cependant pas encore été décidé. En effet, les quatre agences américaines n’auraient pas réussi à se mettre d’accord sur le sujet. Dans les détails, on sait que le Pentagone et le ministère de l’Énergie aimeraient mettre Honor sur liste noire. Cependant, les départements du Commerce et le département d’État ne souhaitent pas en arriver là. De ce fait, le Washington Post souligne que « la question a été portée en appel au niveau des mandataires politiques des quatre agences ». Si ces derniers n’arrivent pas à se mettre d’accord, ça sera au président des États-Unis, Joe Biden, de trancher.

