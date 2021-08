Honor Magic 3 et Magic 3 Pro : performances et photos au rendez-vous

Ce jeudi 12 août 2021, la marque Honor a lancé sa toute nouvelle gamme Magic 3. Il s’agit de smartphones dotés d’une technologie de pointe et d’un design avant-gardiste.

Honor présente sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme

Premier produit haut de gamme lancée par Honor depuis son indépendance, la série Magic 3. Cette dernière comprend le Honor Magic 3, le Magic 3 Pro et le Magic 3 Pro+. La firme chinoise met l’accent sur les performances, ainsi qu’une expérience cinématographique et photographique sans précédent, le tout dans un design assez atypique.

Le Magic 3 Pro+ offre un design plutôt atypique, avec un gros module photo circulaire. Pour ce modèle le plus haut de gamme, la marque intègre un écran super incurvé en nano-cristal et un corps en nano-céramique, permettant une prise en main confortable et une meilleure résistance aux chocs.

Les smartphones proposent un écran incurvé à 89°, permettant des bords ultrafins de 0,55mm. Aussi, cet écran 10 bits affiche 1,07 milliard de couleurs et prend en charge le HDR 10+. De plus, tous ces appareils sont certifiés IP68 (résistance à l’eau et à la poussière).

L’accent mis sur la photo et la vidéo

La série Honor Magic 3 est équipée d’un moteur de traitement d’image entièrement développé par la marque. Alimenté par IA, il permet d’obtenir des images de haute qualité à chaque prise. Grâce à un stabilisateur d’image optique (OIS), les utilisateurs peuvent prendre des images nettes, même sans trépied. Les smartphones sont équipés de la meilleure photographie numérique multicaméra de leur catégorie. On retrouvera une caméra monochrome de 64MP, une caméra large de 50MP. Une caméra ultra grand angle de 64MP ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 64MP font également partie de l’imposant module photo.

Cette nouvelle gamme est ma première développée en collaboration avec IMAX, utilisant l’IA pour permettre des palettes de couleurs professionnelles de qualité cinématographique.

Performances de pointe, sécurité renforcée et charge 66W

Tout d’abord, ce sont l’un des premiers smartphones à être équipés de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888+. Cette nouvelle puce améliore la puissance de calcul de l’IA, augmentant les performances de 20%. Il s’agit de la puce 5G la plus puissante du marché, dotée de solides capacités en IA.

En complément de la puce, la série dispose de l’OS « Turbo X », qui a été transféré pour la première fois aux puces de la série Snapdragon 8. Il contient :

Un système à faible latence ;

Un système anti-vieillissement ;

Un système de mémoire intelligent améliorant la fluidité et la consommation d’énergie.

Alimenté par une batterie de 4600mAh, le Honor Magic 3 embarque la fonction Honor SuperCharge à 66 W, ou SuperCharge Wireless à 50 W. En outre, le Magic 3 Pro et le Magic 3 Pro+ peuvent également recharger d’autres appareils avec la Wireless Reverse Charge.

Enfin, le respect de la vie privée est l’une des principales priorités de Honor. C’est pourquoi la série Honor Magic 3 est équipée de fonctions de sécurité améliorées, notamment d’une caméra frontale 3D ToF et d’un déverrouillage 3D Face ID.

Prix et disponibilité de la série Honor Magic 3

Le HONOR Magic 3 sera disponible dans les coloris « Golden Hour » et « Blue Hour », en cuir synthétique, en plus du noir et du blanc. Le HONOR Magic 3 Pro sera disponible en « Golden Hour », noir et blanc, tandis que le HONOR Magic 3 Pro+ sera disponible en « Ceramic Black » et « Ceramic White », offrant un look et une sensation unique et premium.

La série HONOR Magic 3 sera d’abord disponible en Chine. Il débute à partir de 899 € HT, la version Pro à partir de 1099 €. Enfin, le Magic 3 Pro+ à partir de 1499 €. Vous pourrez retrouver davantage d’informations sur le site de Honor.

