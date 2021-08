PlayStation Plus : Sony pourrait y ajouter un abonnement à Crunchyroll

Sony vient de finaliser l’acquisition de Crunchyroll pour la somme de 1 milliard de dollars. Via ce rachat, la firme nippone pourrait ainsi signer l’arrivée d’un abonnement au PlayStation Plus comprenant ce célèbre service de streaming d’animes.

Un service de streaming directement dans le PlayStation Plus ?

Durant le mois d’avril 2021, Sony a introduit dans son PlayStation Plus le Video Pass. Grâce à cet ajout, les abonnés polonais au service pouvaient profiter de plusieurs films et séries gratuitement. Aux dernières nouvelles, la firme japonaise a finalisé le rachat de Crunchyroll. De ce fait, Sony est désormais propriétaire de trois géants dans le secteur du streaming d’animes : Crunchyroll, ADN et Wakanim. L’ajout d’animes sur le PlayStation Plus semble ainsi une aubaine pour Sony.

Selon un article de Tom Philips sur le média Eurogamer, nous apprenons ainsi que Sony préparerait une nouvelle offre haut de gamme pour le PlayStation Plus comportant le service Crunchyroll. Pour rappel, l’abonnement à ce service de streaming est de 4,99 € par mois, contre 8,99 € pour le PlayStation Plus. Sony pourrait ainsi décider de fixer un prix avantageux avec un abonnement regroupant les deux services. Au lieu de payer 13,98 € par mois, cet abonnement PlayStation Plus pourrait ainsi être proposé à un tarif avoisinant les 10/12 € par mois.

La patience va donc être désormais de mise afin de savoir ce que compte bien faire Sony de ces acquisitions. Comme cité au-dessus, le plus logique serait d’ajouter une corde à l’arc du PlayStation Plus. Cela pourrait par exemple être un bon argument pour commencer à entrer en concurrence avec le Xbox Game Pass. Sony est en effet très faiblard aujourd’hui sur le marché des services comparé à son concurrent de longue date. Pour rappel, Microsoft propose avec le Game Pass un accès à moult jeux sur console, PC, et même via le cloud.

