PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en août 2021

Nouveau mois, nouveaux jeux. Bonne nouvelle, les nouveaux jeux gratuits du PlayStation Plus viennent d’être annoncés. Alors que PlayStation attend généralement quelques jours avant la fin du mois afin d’officialiser ces ajouts, il semble que le site américain de la firme nippone en ait décidé autrement. Comme d’habitude, deux jeux seront disponibles pour les joueurs PS4 et un troisième pour ceux détenant une PS5. Au programme : un peu de baston avec Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, du sport avec Tennis World Tour 2 et un battle royale du nom de Hunter’s Arena: Legends.

Les jeux du PlayStation Plus en août 2021

Après avoir ajouté trois nouveaux jeux en juillet 2021, dont A Plague Tale : Innocence, le PlayStation Plus vient s’agrémenter de nouvelles expériences vidéoludiques durant le mois d’août.

Commençons avec les jeux PS4. Les joueurs pourront tout d’abord se faire affronter des plantes contre des zombies dans : Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Dans ce jeu de tir à la troisième personne datant de 2019, vous pourrez ainsi profiter de combat endiablé jusqu’à 24 joueurs en ligne. Afin de s’adapter à tous les styles de jeu, il existe 20 classes différentes, toutes personnalisables. Deuxième jeu : Tennis World Tour 2. Votre objectif dans ce jeu de simulation est bien évidemment de devenir le meilleur joueur de tennis en raflant tous les trophées.

Pour finir, l’exclusivité PS5 du mois est Hunter’s Arena : Legends. Pour faire simple, ce jeu est un mix entre un RPG et un battle royal. Plongés sur un champ de bataille, les 30 joueurs devront combattre les uns contre les autres jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Pour augmenter de niveau lors de chaque partie, ils devront chasser divers monstres, amasser des butins et améliorer leurs compétences.

