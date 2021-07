Le MacBook Air passerait à un écran mini-LED en 2022

Apple ne semble pas s’arrêter en si bon chemin pour sa gamme d’ultraportables. Après avoir tapé un coup fort avec le MacBook Air M1 en novembre 2020, la firme à la pomme compterait proposer un nouveau modèle en 2020 doté de la technologie d’écran mini-LED. En plus de cela, l’ordinateur aurait droit à la toute dernière puce M2 créée par Apple.

En 2022, le MacBook Air profitera d’un écran mini-LED

Apple n’en a pas fini de faire saliver les consommateurs. Récemment, nous apprenions notamment que le prochain MacBook Air arriverait dans plusieurs nouveaux coloris, à l’instar des iMac 2021, mais aussi avec une puce M2. Récemment, le célèbre analyste TF International Securities spécialisé dans la marque à la pomme, Ming-Chi Kuo, a dévoilé de nouvelles informations sur cet ultraportable dans le média 9to5Mac.

À travers ce nouveau rapport, Ming-Chi Kuo souligne que le prochain MacBook Air devrait vers le milieu de l’année 2022. Apple pourrait ainsi décider d’annoncer ce modèle vers les mêmes dates que la présentation de l’iMac ou la WWDC 2021, soit en avril ou juin 2022.

Outre un changement de design, l’ultraportable devrait profiter d’une dalle mini-LED selon l’analyste. Apple abandonnerait ainsi enfin le LCD pour cette technologie. Cette dernière serait cependant toujours d’une diagonale de 13 pouces.

Pour rappel, la technologie mini-LED permet notamment de placer davantage de LED sur l’écran, mais aussi de rétroéclairer certaines parties (ou non) de la dalle. De ce fait, il est possible de profiter de meilleurs pics de luminosité et de contraste que sur un écran LCD, qui est de son côté entièrement rétroéclairé par un seul panneau.

Ming-Chi Kuo termine son rapport en soulignant que l’appareil profiterait de la puce M2, digne successeur de la puce M1.

Pour rappel, nous devrions voir arriver des MacBook Pro 14″ et 16″ avec écran mini-LED d’ici la fin de l’année, mais aussi avec une caméra full HD !