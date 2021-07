MacBook Air : une puce M2 et de nouveaux coloris pour 2022

Les prochains ordinateurs portables d’Apple continuent de faire parler d’eux sur la toile. Aujourd’hui, le MacBook Air est au centre des discussions avec l’arrivée d’un nouveau modèle en 2022. Parmi les changements radicaux, nous devrions retrouver un design repensé, mais surtout une puce Apple M2 ainsi qu’une multitude de coloris à l’instar des iMac M1 de cette année.

Le MacBook Air 2022 promet de belles choses

Tout au long de l’année, Apple fait toujours parler de ses projets, que ce soit en annonçant de nouveaux produits comme l’iMac M1 ou les AirTags, ou en lançant ses nouveaux systèmes d’exploitation (iOS 15, macOS Montery…). Outre des présentations officielles, la marque à la pomme fait indirectement parler d’elle par le biais des rumeurs incessantes autour de ses futurs projets. Aux dernières nouvelles, nous avons ainsi appris l’arrivée de nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ en septembre 2021.

L’heure est désormais au MacBook Air. Selon l’informateur Dylandkt, le prochain modèle profiterait d’une puce M2 et arriverait durant le premier semestre 2022. Il ne concernerait ainsi que les appareils du catalogue d’Apple destiné au grand public. Une annonce durant le mois de mars parait ainsi logique si on compare les précédents produits annoncés lors des dernières keynotes d’Apple. Il souligne aussi que l’ordinateur portable profitera de plusieurs coloris, comme l’a annoncé Jon Prosser dernièrement. Préparez-vous ainsi à accueillir des déclinaisons vertes, bleus, violettes, roses, oranges et jaunes de cet ordinateur ultra-portable.

Par la suite, le leaker a précisé que les puces M1X ne seraient pas réservées à cette génération, mais plutôt aux prochains Mac profitant de la mention « Pro ». Cette puce serait gravée en 5 nm et permettrait de réduire la consommation énergétique de ce composant grâce au process N5P de TSMC. Les premiers modèles en profitant devraient être présentés durant l’automne 2021. Une chose est sûre, les six prochains mois nous permettront de comprendre la stratégie engagée par Apple sur les processeurs de ses ordinateurs portables et de bureau.