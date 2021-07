Windows : Microsoft déploie une mise à jour d’urgence pour le gestionnaire d’imprimante

Parfois, certaines failles ont besoin d’être rapidement corrigées. Microsoft vient d’ailleurs d’en faire la preuve en effectuant une mise à jour d’urgence pour combler la faille de sécurité PrintNightmare. Toutes les versions de Windows sont concernées de Windows 7 à Windows 10.

Microsoft corrige la faille PrintNightmare sur Windows

La semaine dernière, le Computer Emergency Response Team (CERT) a souligné la présence d’une menace critique dans Windows. Surnommé PrintNightmare, cette nouvelle faille de sécurité concerne le gestionnaire d’imprimante du système d’exploitation de Microsoft, soit l’utilitaire permettant l’installation et la désinstallation des pilotes d’imprimantes, mais aussi la gestion de ses périphériques. Grâce à cette brèche, des personnes malveillantes pourraient contrôler votre PC. Le CERT précise ainsi qu’un « Un hacker qui parviendrait à exploiter cette vulnérabilité pourrait exécuter du code arbitrairement avec des privilèges SYSTÈME. Il pourrait alors installer des programmes, afficher, modifier ou supprimer des données, ou créer des comptes dotés de tous les privilèges« .

Face à ce risque, Microsoft a rapidement dégainé les armes avec le lancement d’une mise à jour d’urgence de Windows. La firme de Redmond annonce ainsi avoir déployé un correctif pour cette faille de sécurité sur Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 et Windows 10. L’entreprise recommande ainsi « d’installer ces mises à jour immédiatement. Les mises à jour de sécurité publiées le 6 juillet 2021 et après cette date contiennent des protections […] pour la faille permettant l’exécution de code à distance« .

Pour installer cette mise à jour d’urgence concernant le gestionnaire d’imprimante, rendez-vous dans les paramètres de votre PC et accédez à la section Mise à jour de sécurité et faites un tour dans Windows Update pour télécharger et installer cet important correctif.

