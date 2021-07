Windows 10 21H2 : les nouveautés de la prochaine mise à jour majeure

Même si Windows 11 va être la coqueluche de Microsoft, la firme américaine ne va pas abandonner les mises à jour sur son système d’exploitation déjà existant Windows 10. Prochainement, l’OS pour ordinateur va en effet profiter d’une mise à jour majeure : la 21H2. Bien évidemment, cette dernière va apporter moult nouveautés, dont certaines directement liées à Windows 11.

Les nouveautés de la mise à jour Windows 10 21H2

Récemment, Microsoft a annoncé discrètement que les mises à jour de Windows 10 continueront jusqu’en 2025. En attendant cette date fatidique, le système d’exploitation a déjà profité de la mise à jour 21H1 en mai dernier. Si vous ne passez pas à Windows 11, sachez qu’une nouvelle version de Windows 10 s’apprête à arriver d’ici à la fin de l’année : Windows 10 21H2. Prévue pour le mois d’octobre, la mise à jour laisse déjà entrevoir de nombreuses nouveautés pour les utilisateurs d’ordinateurs tournant sous Windows 10.

Pour commencer, moult bugs vont être corrigés afin de rendre l’OS plus fiable et sécurisé avec la version 21H2. Ensuite, le média Windows Latest souligne la prise en charge de caméra externe pour Windows Hello, mais aussi un changement de langue simplifié pour les personnes n’étant pas administrateur sur les versions professionnelles. Le système d’exploitation pourra en plus gérer les fichiers OpenXPS, concurrent du PDF créé par Microsoft. Parmi les fonctionnalités empruntées à Windows 11, nous devrions notamment retrouver la refonte magasin de logiciels Microsoft Store.

