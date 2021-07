Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de mi-juillet 2021

Oyez, oyez, l’heure est arrivée de découvrir les nouveaux jeux disponibles via le Xbox Game Pass durant le mois de juillet 2021. Microsoft compte en effet bien continuer à promouvoir au maximum son service d’abonnements à sa bibliothèque de jeux vidéo pour PC, Xbox, mais aussi disponible via le cloud. Six nouveaux jeux viennent ainsi arriver entre le 8 juillet et le 15 juillet 2021.

Une salve de jeux vidéo par mois n’est pas suffisante pour le Xbox Game Pass. Microsoft en fait ainsi une arme de plus en plus intéressante pour les joueurs. Début juillet, nous avions déjà eu droit à neuf nouvelles licences sur le service. La mi-juillet vient ainsi ramener plusieurs expériences vidéoludiques variées. Xbox Cloud Gaming, le service de jeux vidéo dans le cloud (auparavant surnommé xCloud), profite presque de toutes ses nouveautés. Une bonne nouvelle étant donné l’arrivée du service sur Windows 10, iPhone et iPad récemment.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass (mi-juillet 2021)

Pour commencer, le service de Microsoft viendra accueillir Dragon Quest Buildes 2 dans le cloud à partir du 8 juillet. Les joueurs pourront ainsi profiter d’un jeu de constructeur de type Minecraft, avec des aspects RPG, où l’objectif est de construire plusieurs villages et aider ses habitants. À la même date, il sera aussi possible d’expérimenter sur le Xbox Game Pass Tropico 6 (Cloud, Console & PC), un jeu de gestion où vous incarnerez le dictateur El Presidente dans de nouvelles aventures, mais aussi UFC 4 (Console), un jeu de simulation de combat de MMA.

Le 15 juillet 2021, Microsoft ajoutera Bloodroots, un jeu d’action où vous incarnerez Mr. Wolf, un loup assoiffé de vengeance après avoir été trahi et laissé pour mort. Pour éliminer tous ses adversaires, il profite de l’ensemble des armes présent dans l’environnement. Envie de profiter de la ferme ? Farming Simulator 19 arrivera sur le Xbox Game Pass le même jour que Bloodroots. À ses côtés, nous retrouverons aussi la première exclue Xbox Series, cette fois-ci dans le cloud : The Medium.

Pour finir, voici les départs de mi-juillet 2021 : EA Sports UFC et UFC 2 (Console) – 14 juillet ; Endless Space 2 (PC) – 15 juillet, Downwell (PC) – 15 juillet et CrossCode (Cloud, Console & PC) – 15 juillet.