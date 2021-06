xCloud : Microsoft rend disponible son service de cloud gaming sur PC Windows, Mac, iPhone et iPad

Tout continue de s’accélérer chez Microsoft. La firme de Redmond vient en effet d’annoncer hier la disponibilité de son service de cloud gaming, xCloud, sur les PC Windows et Mac, mais aussi les iPhone ainsi que les iPad. Un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate permet ainsi de profiter d’une centaine de jeux vidéo simplement grâce à votre connexion internet.

Microsoft passe enfin à la vitesse supérieure avec son service de cloud gaming. Après avoir annoncé l’arrivée de xCloud (Xbox Cloud Gaming) sur les TV connectées, sur Xbox One S ou encore sur ses propres supports de streaming, la firme de Redmond annonce enfin la disponibilité du service sur PC, iPhone et iPad en version bêta pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. En plus de cela, nous apprenons que certains jeux tournent désormais sur des Xbox Series X. Une bonne nouvelle pour les jeux plus gourmands en ressources.

xCloud continue de prendre du terrain

Roulement de tambours… xCloud est enfin arrivé sur l’écosystème d’Apple, mais aussi sur les PC Windows. Microsoft vient en effet d’annoncer la disponibilité de son service de cloud gaming hier via un communiqué de presse. De ce fait, les personnes ayant un abonnement Xbox Game Pass Ultimate peuvent accéder à la bibliothèque de jeux vidéo disponibles dans le cloud à cette adresse https://xbox.com/FR-fr/play. Pour une bonne expérience, les utilisateurs doivent profiter d’une connexion de 10 Mbits minimum et privilégier un espace près de sa box Wi-Fi ou en filaire. En fonction des jeux, vous pourrez soit jouer directement avec l’écran tactile, soit utiliser la manette.

En ce moment, Microsoft propose une centaine de jeux via son service de cloud gaming. Les jeux affichés sont en 1080p et peuvent tourner jusqu’à 60 images par seconde. À l’avenir, de nombreuses améliorations sont prévues afin d’améliorer la qualité du service. N’oubliez cependant pas que xCloud est uniquement proposé en bêta pour le moment sur les PC Windows, les Mac, les iPhone et les iPad. Cela signifie que des bugs peuvent encore être rencontrés par les joueurs.

