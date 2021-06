Windows 11 : le Game Pass et xCloud directement intégrés à l’application Xbox

Durant sa conférence dédiée à la présentation de Windows 11, Microsoft a confirmé que le xCloud, son service de cloud gaming, sera directement intégré à son prochain OS. Ainsi, même sans posséder une des dernières consoles Xbox, vous pourrez quand même profiter des derniers jeux disponibles dans le Game Pass.

Microsoft met l’accent sur le gaming

Lors de sa conférence dédiée à l’annonce de la nouvelle itération de son système d’exploitation, Panos Panay a laissé la place à Sarah Bond, vice-présidente Xbox.

Microsoft va renforcer la place du gaming au sein de la prochaine version de son système d’exploitation Windows 11. Parmi les nouveautés les plus importantes, l’intégration native du Xbox Game Pass au sein de l’application Xbox.

Ainsi, Windows 11 intègre de nombreuses fonctionnalités inédites dédiées au gaming, comme l’Auto HDR (High Dynamic Range) qui permettra d’obtenir sur les jeux compatibles “une gamme de valeurs de luminosité et de couleurs beaucoup plus étendue”. Comme le rappelle Microsoft, cette technologie est également présente sur les récentes Xbox Series X et Series S. Ni les développeurs ni les joueurs n’auront quoi que ce soit à faire. La fonction se chargera automatiquement d’améliorer les titres conçus sous DirectX 11 et DirectX 12. Ainsi, ils passeront du SDR (Standard Dynamic Range) au HDR. Plus de 100 jeux en profiteront, parmi lesquels Rocket League et Doom 64.

À cela, il faut rajouter le DirectStorage, une autre exclusivité Windows 11. Grâce à cette technologie propriétaire, les jeux sous Windows 11 pourront charger plus rapidement les ressources d’affichage nécessaires sans encombrer votre CPU. Résultat, les temps de chargement se verront nettement réduits.

Le Xbox Game Pass sera nativement intégré à Windows 11

Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service d’abonnement donnant accès à un très large catalogue de jeux en perpétuelle évolution en échange d’un abonnement mensuel. Celui-ci s’invite donc au cœur de l’expérience Windows 11 pour jouer à des titres PC maison, mais aussi ou ceux développés par Bethesda ou encore EA.

L’entreprise a alors confirmé l’intégration de l’application Xbox à son nouvel OS. L’accès au Xbox Game Pass se fera donc de manière instantanée. Mais la « vraie » bonne nouvelle, c’est que les abonnés pourront profiter de xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, directement sur leur PC Windows via l’application. Jusqu’à présent, il fallait passer par un navigateur pour en profiter.

Et ce n’est pas tout ! Vous pourrez également retrouver vos jeux et applications Android préférés directement sur votre ordinateur Windows 11 !