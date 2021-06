Windows 11 va prendre en charge les applications Android

Lors de son évènement de présentation dédié à Windows 11, Microsoft a annoncé une très bonne nouvelle : la prise en charge des applications Android. De ce fait, moult logiciels précédemment réservés aux smartphones et tablettes pourront être téléchargés et installer directement depuis le Microsoft Store. Tout cela découle d’un partenariat avec Amazon et son AppStore.

Parmi l’ensemble des nouveautés annoncées pour Windows 11, l’une d’entre elles est fortement restée dans les mémoires : la prise en charge des applications Android. Une information dont nous avions déjà entendu parler récemment, mais non confirmée par la préversion de l’OS que nous avions eu l’occasion d’entrapercevoir la semaine dernière.

Les applications Android font leur entrée sur PC avec Windows 11

Lors de sa conférence de présentation, Microsoft frappe très fort en annonçant l’intégration des applications Android directement dans son système d’exploitation Windows 11. À travers une nouvelle refonte du Microsoft Store, le magasin d’application permettra ainsi aux utilisateurs de profiter des logiciels Windows, des UWA, des PWA, des UWB, mais aussi des applications Android. Une nouvelle qui fait fortement penser à la prise en charge des applications iOS sur les Mac dotés de la puce M1 d’Apple.

Pour réussir à proposer les applications Android, Microsoft a noué un partenariat avec l’Amazon App Store, une boutique alternative au Google Play Store proposant des applications et jeux pour smartphones et tablettes. Cette nouveauté est aussi possible grâce à l’association de Microsoft avec Intel autour de la technologie Intel Bridge. Parmi les applications Android déjà répertoriées durant la présentation de Windows 11, nous retrouvons par exemple TikTok, Ring, Uber ou encore Yahoo.

Nous ne savons cependant pas pour le moment quels appareils seront compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Une chose est sure, les ordinateurs devront obligatoirement pouvoir prendre en charge la technologie Intel Bridge afin de faire fonctionnalités les applications Android sous Windows 11. Plus de détails sur ce sujet devraient être dévoilés « dans les mois à venir » d’après Microsoft.