TEST – Geekom XT12 Pro, c’est pas la taille qui compte !

Dans l’univers des ordinateurs, les configurations varient largement pour s’adapter à toutes sortes de besoins. Parmi ces variations, les mini-PC ont trouvé leur niche en offrant compacité et efficacité. Le Geekom XT12 Pro, plus puissant que ses prédécesseurs, est une petite unité puissante conçue pour ceux qui cherchent à maximiser l’espace tout en conservant des performances solides. Voici notre analyse complète de ce modèle.

Notre avis en bref sur le Geekom Mini IT11

Le Geekom XT12 Pro est un exemple frappant de l’évolution des mini-PC. Offrant une gamme plus étendue de ports que ses prédécesseurs, il maintient une taille compacte tout en boostant les performances. La gestion thermique est également améliorée, ce qui est crucial pour un appareil de petite taille. Son format discret est idéal pour ceux qui veulent un appareil portable sans sacrifier l’accessibilité ou la performance. Vous pouvez le transporter facilement d’un espace de travail à un autre. Cela le rend parfait pour les professionnels mobiles, ou tout simplement si vous souhaitez l’amener en cours.

Produit disponible sur GEEKOM Mini PC XT12 Pro Intel i9-12900H (14 cœurs, 20 Threads, 24 Mo de Cache, 5,0 GHz) Bureau NUC Mini Ordinateur Wi-FI 6E, 32 Go DDR4 Windows 11 Pro 1 to Mini Ordinateur NUC, 2 * USB4 | 8K UHD

Voir l'offre 749,00 €

Fiche technique

Processeur Intel Core 12th Gen Alder Lake I9-12900H Mémoire Vive (RAM) 32 Go Stockage 1 To en SSD, jusqu’à 2 To extensible Logiciel Windows 11 Carte Graphique Intel® Iris® Xe Connectique 3 x USB 3.2 Gen 2 ports

1 x USB 2.0 port

2 x USB4 ports

1 x 3.5 mm headphone jack

1 x 2.5GbE LAN port

2 x HDMI 2.0 ports

1 x DC jack Prix 899 €

Design du Geekom Mini IT11

Le design du Geekom XT12 Pro reste fidèle à l’esthétique des mini PC : simple et fonctionnel. Le châssis combine plastique et métal, doté de plusieurs ports utiles répartis sur ses côtés. Les grilles de ventilation sont suffisamment grandes pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. Cela se fait donc sans nécessiter un système de ventilation complexe. Le haut est marqué discrètement par le logo de la marque. Le bas, quant à lui, présente des pieds qui évitent le contact direct avec la surface sur laquelle il repose. Cela permet une meilleure circulation de l’air. L’accès aux composants internes peut se faire par des vis au niveau des pieds. Cet accès donnera la possibilité de faire des mises à niveau de la RAM et du stockage selon les capacités de la carte mère.

L’attention aux détails dans la conception du XT12 Pro ne se limite pas à sa fonctionnalité. L’esthétique sobre, mais élégante permet au PC de se fondre dans n’importe quel environnement de travail ou domestique. Les matériaux utilisés ne sont pas seulement choisis pour leur robustesse. Ils sont aussi choisis pour leur disposition à résister aux rayures et à l’usure quotidienne. Cette durabilité est essentielle pour un appareil qui peut être fréquemment transporté ou repositionné. L’agencement interne est également pensé pour faciliter l’entretien et les mises à niveau, avec des composants clairement accessibles et remplaçables.

Connectique et connectivité

Le Geekom XT12 Pro brille par son éventail de connexions disponibles. Cela le positionne en tête de liste pour ceux qui valorisent l’accessibilité et la polyvalence. Les utilisateurs bénéficient de quatre ports USB-A (trois USB3.2 Gen2 et un USB2.0) pour une multitude d’accessoires et de périphériques. De plus, deux ports USB4 à 40 Gbps offrent des fonctionnalités complètes. Il y a notamment la prise en charge de transferts de données ultra-rapides. Mais il est aussi possible de connecter des équipements externes tels que des GPU. On pourra ainsi augmenter considérablement les capacités graphiques du système. La présence de deux ports HDMI 2.0 permet l’utilisation simultanée de plusieurs écrans 4K. Cela offre une expérience visuelle sans précédent pour un mini PC de cette taille.

En plus des options filaires, le XT12 Pro est également équipé des dernières technologies sans fil, incluant le WiFi 6E pour une connexion internet rapide et stable, essentielle pour le streaming, les jeux en ligne, et les conférences vidéo sans interruption. Le Bluetooth 5.2 enrichit davantage les possibilités de connectivité, permettant la connexion de périphériques sans fil tels que claviers, souris, écouteurs et autres gadgets Bluetooth. Cette combinaison de connexions filaires et sans fil fait du XT12 Pro une plateforme extrêmement flexible et adaptée à une multitude de configurations et d’environnements de travail ou de jeu.

Performances du Geekom Mini IT11

Ce mini PC n’est certes pas destiné au gaming en Ultra HD 4K à 120 FPS, mais il excelle dans des tâches plus courantes comme la bureautique et le codage. Des jeux légers peuvent tourner à 60 FPS en qualité moyenne, tandis que pour des applications de bureau multitâches, il est très performant. Même avec plusieurs applications ouvertes, comme VS Code et un navigateur avec de multiples onglets, le XT12 Pro reste réactif. Bien qu’il puisse être mis à l’épreuve par des logiciels de modélisation 3D, ses 32 Go de RAM gèrent bien les tâches courantes. Cependant, il est crucial de ne pas surcharger le système, notamment en évitant de connecter quatre écrans en 4K. Bien qu’en théorie, il puisse le faire, via ses deux ports en USB 4, et ses deux ports HDMI, il toussote un peu quand on le fait.

Le XT12 Pro ne se contente pas de répondre aux attentes ; il les dépasse souvent, surtout dans des scénarios d’utilisation intense. Que ce soit pour des projets de développement logiciel nécessitant de la virtualisation ou pour des sessions de retouche photo gourmandes en ressources, ce mini PC se montre à la hauteur. L’option d’extension via un GPU externe grâce aux ports USB4 transforme ce mini PC en une station de travail capable de gérer même les tâches les plus lourdes. Malgré sa taille réduite, le XT12 Pro démontre une capacité surprenante à rester performant et réactif sous pression, affirmant ainsi son rôle comme solution viable pour les professionnels et les créatifs exigeants.

Conclusion : Que vaut le Geekom Mini IT11 ?

Le marché des PC est vaste et diversifié, répondant à une multitude de besoins. Certains utilisateurs recherchent la portabilité, d’autres des performances élevées pour le gaming, et d’autres encore une simple efficacité bureautique. Le Geekom XT12 Pro se positionne idéalement pour ceux qui n’ont pas besoin d’une tour encombrante, mais cherchent un système compact, performant et adaptable. Avec la possibilité de connecter quatre écrans, ce mini PC offre une polyvalence rare pour sa taille, ce qui en fait un choix judicieux pour maximiser l’espace de travail sans compromis sur les fonctionnalités.

Vous pouvez acheter ce mini-PC juste ici, pour 749€ au lieu de 899€ ! Pensez à utiliser le code « frpr5 » pour avoir 5 % supplémentaires.

Produit disponible sur GEEKOM Mini PC XT12 Pro Intel i9-12900H (14 cœurs, 20 Threads, 24 Mo de Cache, 5,0 GHz) Bureau NUC Mini Ordinateur Wi-FI 6E, 32 Go DDR4 Windows 11 Pro 1 to Mini Ordinateur NUC, 2 * USB4 | 8K UHD

Voir l'offre 749,00 €