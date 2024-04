Boîtiers CH360 et CH360 Digital de DeepCool : Refroidissement PC révolutionnaire !

DeepCool, un acteur majeur dans l’univers des composants pour PC, lève le voile sur ses nouveaux boîtiers : les CH360 et CH360 Digital. Mettant en avant une alliance entre performance et esthétique, ces boîtiers mATX réinventent la donne. De plus, leur conception élaborée permet un flux d’air optimal et une compatibilité avec les systèmes haut de gamme.

Optimisation du refroidissement

Face à l’augmentation constante de la consommation énergétique des CPU et GPU modernes, il est essentiel d’assurer un flux d’air optimal. Les CH360 et CH360 Digital de DeepCool se distinguent par leurs performances de refroidissement supérieures. De plus, une promesse de performance alliée à un design soigné, de quoi mettre en valeur n’importe quelle configuration.

Boîtier Deepcool

Ces boîtiers offrent de nombreuses caractéristiques innovantes visant à optimiser la circulation de l’air et à rehausser l’esthétique de votre système. De plus, ils sont conçus pour offrir une facilité d’installation et une modularité permettant une personnalisation selon vos besoins spécifiques en matière de configuration et de refroidissement. En outre, ils proposent également une gestion intelligente des câbles pour un agencement propre et ordonné, ainsi qu’une connectivité avancée pour une intégration facile des périphériques et des composants externes. Outre un panneau frontal à haut débit d’air qui assure un refroidissement efficace, ils disposent également d’un panneau latéral en verre trempé à mailles hybrides, permettant une bonne circulation de l’air et une vue privilégiée sur les principaux composants du système.

Des caractéristiques hors du commun

Le CH360 Digital se démarque par une particularité unique : un double affichage d’état, hérité de son grand frère, le CH560. Cette fonctionnalité offre la possibilité de surveiller les performances du CPU et du GPU en temps réel, libérant ainsi de l’espace sur l’écran de l’ordinateur. Un rapide coup d’œil permet de surveiller températures et utilisation des composants grâce à une fonction de commutation intuitive.

Les points d’excellence des boîtiers CH360 et CH360 Digital incluent notamment :

Des panneaux à haut débit d’air,

Un panneau hybride en maille/verre trempé,

L’installation de ventilateurs ARGB préinstallés,

La compatibilité avec une multitude de configurations de refroidissement, dont celle des radiateurs jusqu’à 360 mm à l’avant,

Un panneau d’E/S USB Type-C, USB 3.0 et audio à l’avant pour une connectivité facilitée,

Un filtre à poussière magnétique pour un entretien aisé,

Une compatibilité avec une large gamme de composants modernes, y compris les refroidisseurs de CPU hauts et les GPU longs.

Performance et style réunis

Professionnels, gamers, créateurs de contenu ou amateurs de belle mécanique, ces boîtiers sauront répondre à vos attentes par leur combinaison parfaite de performance et de style. Quant à leur disponibilité, elle est effective sur le réseau mondial de distributeurs autorisés DeepCool. De plus, ces produits sont accompagnés d’une garantie de deux ans et bénéficient d’un service client de qualité.

Le MSRP CH360 : 79.99€

CH360 WH de MSRP : 84.99€

MSRP CH360 Digital : 84.99€

MSRP CH360 Digital WH : 89.99€

Et vous, quel est votre avis sur ces nouveaux boîtiers proposés par DeepCool ? N’hésitez pas à partager vos impressions et à réagir en commentaires !