Instagram : de nouveaux outils pour rémunérer les créateurs de contenu

Instagram continue de s’améliorer au fur et à mesure des mois. Outre de nouvelles fonctionnalités pour l’ensemble des utilisateurs, le réseau social spécialisé dans la photo a pour ambition d’offrir plus d’opportunité de rémunération à ses créateurs de contenu. A l’occasion de la Creator Week, la plateforme a ainsi annoncé trois nouvelles fonctionnalités afin d’aider les créateurs à “vivre de leur passion” et développer leur entreprise.

Après avoir annoncé une version pour ordinateur ou encore la possibilité de masquer les Likes, Instagram revient avec des annonces à destination exclusive des créateurs de contenu. Découvrez dans notre article les trois nouvelles méthodes de rémunération proposées par la plateforme.

Plus d’outils pour rémunérer les créateurs de contenu sur Instagram

À travers un billet de blog, Facebook a précisé de nouvelles opportunités de rémunération sur Instagram. Pour commencer, la plateforme a annoncé le lancement d’un système d’affiliation. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs pourront toucher une commission lorsqu’un ou des produits seront promus à travers une publication. Pour profiter de cet outil, les utilisateurs devront identifier sur leur post les produits des marques avec qui ils sont associés. Les utilisateurs pourront être informés de ce type de publication à travers la mention “Éligible pour une commission”. La fonctionnalité est encore en phase de test et sera déployée globalement dans les mois à venir.

Deuxième ajout, une boutique virtuelle directement présente sur les profils Instagram afin de permettre aux créateurs de vendre leurs produits. La fonctionnalité était précédemment uniquement réservée aux entreprises. Avec cette nouveauté, le réseau social espère pouvoir faciliter la tâche aux personnes « qui vendent déjà leurs propres produits ou qui souhaitent commencer à le faire« . Pour finir, nous apprenons que les systèmes de badges d’Instagram et d’Étoiles de Facebook vont permettre aux créateurs de profiter de nouvelles récompenses. Facebook explique ainsi : “Nous lançons des moyens pour qu’ils gagnent de l’argent supplémentaire en atteignant certains paliers avec des badges et des étoiles”. En challengeant les créateurs de contenu, le groupe se garantit ainsi plus de contenu sur Instagram et Facebook, tout en offrant plus d’argent aux influenceuses et influenceurs.