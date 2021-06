Xiaomi lance les téléviseurs Mi TV P1 à partir de 299 euros

Outre des smartphones, Xiaomi propose une grande gamme de produits. Les téléviseurs en font d’ailleurs partie. En ce mois de juin, la firme chinoise a ainsi décidé de proposer une gamme de Smart TV du nom de Mi TV P1. L’objectif est ici de se positionner sur le marché avec des écrans de 32, 43, 50 et 55 pouces avec une grille tarifaire agressive.

Xiaomi annonce de nouvelles Smart TV abordables : les Mi TV P1

Après avoir annoncé la Mi TV Q1, un téléviseur 4K de 75 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, ou encore le vidéoprojecteur Mi Smart Projector 2 Pro, Xiaomi est de retour avec des Smart TV traditionnelles.Avec la nouvelle gamme Mi TV P1, le constructeur chinois souhaite proposer une gamme de télévisions allant du 32″ au 55″, et de 299 € à 699 €.

Quatre diagonales sont ainsi disponibles : 32, 43, 50 et 55 pouces. Avec des prix très agressifs, Xiaomi a équipé ses écrans de la technologie LCD « global dimming ». Cela ne nous permet malheureusement pas de connaitre précisément la façon dont le rétroéclairage sera géré par la télévision. La dalle profitera ensuite d’un taux de rafraichissement classique de 60 Hz, mais aussi d’angles de vision de 178 degrés.

Du côté des définitions d’affichage, le modèle 32 pouces est uniquement HD Ready (1 366 par 768 pixels) ; le 43 pouces profite de l’Ultra HD, mais aussi de l’HDR10 et du Dolby Vision ; les modèles 50 et 55 pouces sont compatibles en plus avec le HDR10+. Pour la partie audio, le plus petit modèle disposera d’une puissance de 2 x 5 watts et les trois autres modèles de 2 x 10 watts. Android TV est intégré à chaque Mi TV P1. Cependant, Android 9 sera embarqué sur le modèle 32 pouces, contre Android 10 pour les autres. Au niveau de la connectique et du réseau, les nouveaux téléviseurs Xiaomi disposent de l’Ethernet (10/100 Mbps), du Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), du Bluetooth 5.0, d’un port HDMI 2.1, deux HDMI 2.0 et de deux USB.

Les Smart TV Xiaomi Mi TV P1 sont disponibles chez les revendeurs suivants : Fnac, Darty, Mi Stores et Mi.com. Le modèle 32″ est proposé au prix de 299 euros, le 43 pouces à 499 euros, le 50 pouces à 599 euros et le 55 pouces à 699 euros.