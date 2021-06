Conférence Harmony OS : retour sur les nouveautés de Huawei

Le 2 juin dernier s’est déroulé la conférence de lancement d’Harmony OS, le nouveau système d’exploitation de Huawei. Cet événement a également vu l’annonce de quelques produits, dont la nouvelle MatePad Pro 2, la prochaine Watch 3 et le Huawei P50…

Cela déjà plusieurs mois qu’Harmony OS est en phase de test. De nombreuses informations concernant sa date de sortie avaient circulé. De même pour le P50 qui avait été victime de fuites et de moqueries. Les nouvelles versions de la MatePad Pro et de la Watch 3 étaient également très attendu. La conférence du 2 juin a donc permis de lever en partie le voile sur tous ces produits.

Harmony OS : Une promesse de compatibilité alléchante

Pour certains, Harmony OS ne serait qu’une version d’Android équipé d’une sur couche. Et il est vrai que nous pouvons observer quelques similarités avec le système d’exploitation de Google. Malgré ça, l’OS de Huawei montre un système de Widget plus poussé que celui de son concurrent. Nous pouvons également noter la possibilité de prévisualiser le contenu d’une application. De plus, le contrôle des objets de domotiques est très mis en avant. Huawei entend simplifier les relations des produits connectés entre eux, même hors de leur écosystème. Cela ferait d’Harmony OS un système d’exploitation ouvert à l’instar d’Android et a contrario d’iOS. Des points communs à l’OS d’Apple viennent discrètement s’ajouter à tout ça, tels que le dock de contrôle sur mobile ou la barre de tâche pour les tablettes.

Harmony OS propose un système de contrôle de la domotique

MatePad Pro 2 : Un air de déjà vu, mais quelques nouveautés

Au premier regard, la nouvelle MatePad Pro ressemble en tout point à sa prédécesseure. Même stylet, même clavier, un look très similaire. Seul l’abandon du poinçon change réellement l’esthétique du produit. La fiche technique est elle très différente. Tout d’abord, l’appareil sera le premier à sortir d’usine équipée d’Harmony OS. Ensuite, la MatePad 11 possède un écran 10,95 pouces LCD de 120 Hz et une définition de 2560 x 1600. On peut retrouver un Snapdragon 865 et 6 Go de RAM. La MatePad Pro quant à elle s’équipe d’une dalle OLED de 12,6 pouces. Mais aussi du Kirin 9000E 5G et de 8 Go de RAM. Les prix devraient être de 399 euros pour la MatePad 11 et 799 euros pour la version Pro.

Visuel MatePad Pro

Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro

Les nouvelles Huawei Watch 3 fonctionneront également sous Harmony OS. Cela change le mode de défilement du menu qui est maintenant très proche de celui d’Apple. Il sera possible d’installer de nombreuses applications grâce au store de Huawei, l’App Gallery. Nous pouvons noter qu’elles embarqueront des écrans OLED de 1,43 pouce chacune. Toutes les options de suivis seraient présentes tels que capteur de rythme cardiaque, de température, du taux d’oxygène dans le sang, GPS, etc. L’autonomie promise par Huawei est de deux semaines pour la Watch 3 et 18 jours la version Pro. Aucune date de sortie et aucun prix n’ont pour le moment été annoncés.

Cadran Huawei Watch 3

MateView 4K et GT : deux écrans, deux usages

Une réelle nouveauté dans la gamme de produits Huawei c’est l’arrivée des écrans MateView 4K et GT. Ces très grands écrans ont la spécificité de s’orienter chacun vers un usage précis. Le premier, le MateView 4K, vise un usage plutôt professionnel. La dalle de 32 pouces possède un ratio 3:2 et compte un taux d’occupation de 94%. Fonctionnalité intéressante, Huawei vous donne la possibilité de connecter votre téléphone de la marque à l’écran, rien qu’en le posant sur le socle, dans le but d’en faire un mini-ordinateur sous Harmony OS. Quant au second écran, le MateView GT, il se tourne davantage vers un usage de type jeu vidéo. Le moniteur de 34 pouces, lui aussi 4K, est incurvé à 1500R. De plus, il dispose d’un ratio 21:9 et d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour un maximum de fluidité et d’immersion possible. Les deux appareils seront équipés d’une paire de haut-parleurs 5W pour accentuer cette dernière. Aucune date de sortie ou de prix officiel en Europe pour le moment.

Un trailer du Huawei P50 !

En fin de conférence, nous avons pu assister à un teaser mettant en scène le prochain flagship de la firme chinoise. Le smartphone est en effet très attendu et son design circule sur internet depuis déjà plusieurs semaines. Huawei a donc officialisé ce design pour le moins original, notamment du côté des capteurs photo. Il a été également confirmé que le Huawei P50 sortira d’office sous Harmony OS. Néanmoins, la marque ne communique toujours pas sur la date de sortie ou le prix de l’appareil.

Trailer vidéo du Huawei P50

Malgré de nombreuses annonces, certaines informations restent en suspens, tel que la disponibilité des produits ou celle d’Harmony OS en Europe. Huawei devrait logiquement préciser quelques éléments à propos des divers produits présentés le 2 juin dans les prochaines semaines.