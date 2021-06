Apple présente iCloud+, un service cloud encore plus complet

Changement de nom pour la version payante du service de cloud d’Apple qui devient iCloud+. Apple profite de l’occasion pour ajouter de nouveaux services, sur la version gratuite et la version payante. Les prix d’iCloud+ restent inchangés.

iCloud+ : mot de passe perdu et décès

Lorsque toute votre vie est stockée sur un serveur, la plus grande angoisse est certainement de perdre votre mot de passe et de ne plus pouvoir y accéder. Il existe de nombreux moyens de parer à cela, mais Apple a pensé à un nouveau principe plutôt malin : le contact de récupération.

Dans les paramètres de votre compte iCloud+, vous pouvez désormais désigner un contact de récupération. Rassurez-vous, il n’aura pas accès à vos informations, mais si jamais vous perdez votre mot de passe, il pourra alors vous fournir un code d’identification unique qui vous permettra de retrouver vos accès.

L’autre angoisse, et non des moindres, concerne le décès de l’utilisateur ou l’utilisatrice. Qu’adviendra-t-il de vos données ? En désignant un contact d’héritage, vous pourrez lui céder vos données s’il vous arrive quelque chose. Un service proposé par Google depuis longtemps déjà.

Avec cela, vous aurez la garantie que vos documents ou vos photos ne seront jamais perdues.

Un VPN Apple, un mail temporaire et Homekit

Il y aura un VPN pour protéger votre connexion internet, même si Apple ne semble pas vouloir le nommer comme ça. À Cupertino, on parle plutôt de Private Relay. C’est un VPN, avec la connexion qui passe systématiquement par des serveurs mis en place par Apple. Apple assure que ce service sera opéré en respectant la vie privée des utilisateurs.

Une autre fonctionnalité s’appelle Masquer mon adresse e-mail, et elle porte plutôt bien son nom. Lorsque l’on s’inscrit quelque part, il est possible de sélectionner cette option qui va créer une adresse iCloud aléatoire à la volée, redirigée par le compte de l’utilisateur. Il est ensuite possible de désactiver cette adresse à tout moment en cas de problème. Au passage, Apple indique qu’iCloud+ va permettre aux utilisateurs qui le souhaitent d’utiliser leur propre nom de domaine pour leur compte iCloud Mail : c’est une nouveauté importante pour certains professionnels.

Enfin, HomeKit Support Video permet de configurer un nombre illimité de caméras qui enregistreront vos vidéos de sécurité sur iCloud et l’espace occupé par celles-ci ne sera pas décompté de votre espace de stockage.

