iOS 15 : quelles sont les nouveautés pour vos iPhone ?

Lors de la keynote d’introduction de la WWDC 2021, Apple a pris le temps de présenter moult nouveautés autour des systèmes d’exploitation de ses appareils. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités inédites qu’apporte iOS 15 sur les iPhone.

Les nouveautés d’iOS 15 pour les iPhone

Pour commencer, Apple a annoncé de nombreux changements pour FaceTime avec iOS 15. L’expérience des appels vidéo a été repensée grâce à l’arrivée d’une fonctionnalité : SharePlay. Grâce à cette dernière, les utilisateurs vont par exemple pouvoir partager en direct de la musique ou un épisode de séries lors d’un appel. Il sera ainsi possible de se faire une séance ciné à distance ou écouter de la musique jusqu’au bout de la nuit.

L’application Focus a ensuite fait son apparition. L’objectif de cette nouveauté est de vous permettre de filtrer vos notifications et applications en fonction de profils définis. Par exemple, il est possible de créer un mode « Travail » affichant un écran d’accueil composé uniquement de vos applications professionnelles, mais recevant aussi uniquement des notifications de contacts et d’application définies.

Apple Plans vient profiter avec iOS 15 de son lot de nouveautés avec notamment une vue 3D, mais aussi plus de détails sur les libellés de routes, les monuments, les bâtiments, les zones commerçantes ou encore des informations d’altitude. De son côté, Mail profite d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’empêcher les pixels espions de connaitre votre adresse IP, vous localiser ou savoir si un mail a été ouvert ou non.

Les notifications ont aussi été repensées par Apple. En effet, iOS 15 prépare maintenant un résumé de vos notifications afin d’afficher les plus importantes en premier en fonction de la régularité de vos interactions avec les applications. Safari profite quant à lui d’une barre d’outils flottante. Avec elle, vous pourrez rapidement naviguer entre plusieurs onglets. L’application Météo s’améliore avec de nouvelles animations ainsi que du contenu plus détaillé. Notes de son côté permet d’ajouter des tags personnaliser afin de classer vos contenus.

Apple Wallet quant à lui prend en charge les clés de voitures numériques, les cartes d’identité ou de permis de conduire, mais aussi celles vous permettant d’accéder à votre domicile, travail ou chambre d’hôtel. Live Text fait ensuite son entrée sur iOS 15. Grâce à cette fonctionnalité, l’iPhone va reconnaitre du texte issu d’une photo et vous permettre de le copier-coller ou encore vous informer sur des œuvres d’art ou sur la faune et la flore environnantes. Pour finir, le Rapport de confidentialité des apps s’enrichit en affichant un historique de sept jours des données utilisées par les applications installées sur votre iPhone.

