iOS 14.6 est disponible, voici les nouveautés pour vos iPhone

Toujours dans les starting-blocks, Apple met à jour ses smartphones. Désormais, la firme à la pomme a rendu disponible iOS 14.6 pour l’ensemble des utilisateurs. Normalement, cette version sera la dernière avant l’introduction d’iOS 15 le mois prochain durant la WWDC 2021. Découvrez dans cet article l’ensemble des nouveautés proposées par cette mise à jour.

Après l’arrivée de nombreuses nouveautés avec iOS 14.5, Apple vient de passer à une nouvelle mise à jour pour ses iPhone en début de semaine. Découvrez dans notre article l’ensemble des nouveautés apportées par iOS 14.6.

Quoi de neuf pour votre iPhone avec iOS 14.6 ?

A chaque mise à jour d’iOS son lot de mise à jour. Grâce à iOS 14.6, vous allez tout d’abord pouvoir profiter d’une toute nouvelle application Apple Podcasts. Le design de cette dernière a en effet était un petit peu peaufiné et simplifié avec notamment la possibilité de sauvegarder un podcast ou le télécharger en un simple swipe par exemple. La grosse nouveauté est surtout l’arrivée des abonnements payants pour accéder à du contenu exclusif de certains podcasts.

Pour continuer, Apple a amélioré ses AirTags en permettant aux utilisateurs de renseigner leur adresse mail au lieu de leur numéro de téléphone. De ce fait, un simple courriel électronique pourra être envoyé si un utilisateur d’iPhone retrouver votre balise connectée. iOS 14.6 ajoute aussi une option d’accessibilité en permettant aux personnes de déverrouiller leur iPhone avec l’aide du contrôle vocal. Le déverrouillage avec l’Apple Watch d’iOS 14.5 a aussi été amélioré.

Les smartphones Apple compatibles avec la mise à jour sont les suivants : iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS‌ Max, iPhone XR, ‌iPhone‌ X, ‌iPhone‌ 8, iPhone‌ 8 Plus, ‌iPhone‌ 7, iPhone 7 Plus, ‌iPhone SE‌ 2016, iPhone SE 2020, ‌iPhone‌ 6s et iPhone 6s Plus.

Pour l’installer, rendez-vous dans l’application Réglages de votre iPhone, entrez ensuite dans la section Général, puis Mise à jour logicielle.