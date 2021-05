PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS5 et PS4 en juin 2021

Avec l’approche de la fin du mois de mai, Sony a pris de l’avance pour annoncer ses nouveaux jeux offerts pour la période suivante. La firme nippone vient en effet de lever le voile sur les licences qui seront disponibles gratuitement en juin 2021 grâce au PlayStation Plus. Durant ce mois, les joueurs auront ainsi l’occasion de se bastonner avec Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown ou encore Star Wars Squadrons, mais aussi d’espionner dans une aventure coopérative inédite Operation: Tango.

Alors que les Days of Play sont de retour, Sony a présenté les nouveaux jeux offerts sur le PlayStation Plus. Après Battelfield 5 ou encore Wreckfest en mai 2021, trois nouveaux jeux font ainsi leur apparition pour le mois de juin sur PS4 et PS5.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus en juin 2021

Commençons avec les exclusivités. Pour commencer, la PS5 profite d’un tout nouveau jeu du nom d’Operation: Tango jusqu’au 2 août. Avec cette nouvelle expérience, les joueurs pourront profiter d’une aventure coopérative sur fond d’espionnage. Dans univers futuriste et bourré de technologie, vous allez devoir enquêter, hacker et infiltrer différents lieux afin de déjouer un complot international.

Du côté de la PS4, les joueurs auront le privilège de toucher à Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown à partir du 5 juillet. Dans cette version, vous aurez l’occasion de vous bastonner à foison et surtout de profiter de graphismes améliorés, mais aussi d’une interface et d’une orchestration repensée. Pour rappel, le jeu a précédemment été disponible sur les bornes d’arcade en 2006 et sur console en 2007.

Pourquoi ne pas partir dans les airs ensuite sur PS4 et PS5. Le PlayStation Plus va en effet accueillir dès le 5 juillet le jeu Star Wars Squadrons. L’heure est ainsi aux combats dans l’espace contre des hordes de vaisseaux en solo ou en 5 contre 5 en multijoueur.