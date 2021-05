PlayStation Now : les nouveaux jeux de mai 2021 et l’arrivée du 1080p

En mai 2021, Sony promet du beau jeu avec l’arrivée de trois nouvelles licences sur son service de cloud gaming. Nous apprenons ainsi l’arrivée de Nioh, Jump Force et Streets of Rage. La baston est ainsi au rendez-vous. En plus de cela, le PlayStation Now va désormais permettre de profiter d’expérience vidéoludique avec une meilleure qualité vidéo (1080p).

Après avoir ajouté Borderlands 3 ou encore Marvel’s Avenger durant le mois d’avril, Sony a annoncé l’arrivée de quelques jeux pour mai. Même si l’entreprise ne rivalise pas encore par rapport au Xbox Game Pass, le PlayStation Now continue de s’agrémenter de multiples expériences de jeux jusqu’à avoir un catalogue de plus de 700 titres. En plus de cela, le service de la firme nippone vient de dépasser un cap que Microsoft n’a pas encore atteint : l’arrivée du streaming en 1080p.

Quels sont les nouveaux jeux du PlayStation Now en mai 2021 ?

Depuis le mardi 4 mai, trois nouveaux jeux sont disponibles à travers le service de cloud gaming de Sony. Pour commencer, le PlayStation Now vous permettra de profiter de Nioh, une aventure où vous incarnez un samouraï sanguinaire partant combattre démons et humains avec diverses armes telles que des épées, haches ou encore lances. L’action RPG prend place au Japon durant l’ère Sengoku, une époque ravagée par les guerres.

Jusqu’au 2 août, vous pourrez ensuite vous plonger dans un jeu de baston regroupant différents combattants de vos animés préférés (Naruto, One Piece, Saint Seiya, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh!…) : Jump Force. Si vous n’avez pas encore eu votre dose de combat, ça sera désormais le moment de profiter du beta’em up horizontal de Sega : Streets of Rage 4 (disponible jusqu’au 1er novembre).

Outre les nouvelles licences présentées, le PlayStation Now profiter d’une nouvelle corde à son arc : la prise en charge de la qualité vidéo 1080p. Une bonne nouvelle pour profiter de ses jeux vidéos dans une meilleure qualité d’affichage. Sony précise tout de même qu’une connexion internet d’au moins 15 Mb/s est nécessaire pour profiter des jeux compatibles en 1080p.

