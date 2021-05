PlayStation signe un partenariat avec Discord pour ses PS4 et PS5

Par surprise, nous apprenons aujourd’hui que PlayStation vient de signer un partenariat avec Discord. Le service devrait ainsi arriver très prochainement sur les consoles PS4 et PS5 de Sony. Une nouvelle

Discord semble être la convoitise de tout le monde dans le secteur du jeu vidéo. Alors que Microsoft avait déposé une offre de rachat de 10 milliards d’euros pour acquérir Discord, nous avons appris il y a quelques semaines que le service avait malheureusement refusé l’offre de la firme de Redmond. Cependant, nous ne nous attendions pas à voir arriver aussi vite un partenariat avec le concurrent principal de Microsoft dans le secteur du jeu vidéo : Sony.

PlayStation et Discord main dans la main pour une intégration en 2022 sur PS4 et PS5

À travers un billet de blog, Sony Interactive Entertainment a annoncé une avancée conséquente concernant les moyens de communication des joueurs sur ses consoles. En effet, nous apprenons que les équipes de Sony travaillent en ce moment même à « connecter Discord avec l’expérience sociale du PlayStation Network ». À travers ce partenariat, la firme nippone précise que son objectif est de « rapprocher l’expérience Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l’année prochaine » et permettre « aux amis, groupes et communautés de se retrouver et de communiquer plus facilement ».

Nous devrions ainsi voir arriver le client Discord directement dans les consoles PlayStation. Cependant, nous n’avons pour le moment aucune information concernant cette implémentation sur PS4 ou PS5. Dans le meilleur des mondes, le service de chat vocal serait directement intégré dans l’interface de la console et permettrait de facilement retrouver ses amis pour discuter et jouer. Ils seraient ainsi plus faciles de connecter les utilisateurs entre eux ainsi que les communautés, notamment pour les adeptes du cross-play.

