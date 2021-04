Discord a refusé d’être racheté par le géant Microsoft

Il y a un mois, des rumeurs évoquaient un possible rachat de Discord par Microsoft, pour près de de 10 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, elles n’auraient pas abouti, Discord ayant refusé une proposition à 12 milliards.

Discord met fin aux discussions avec Microsoft

Fin mars, nous apprenions que Discord cherchait à se faire racheter. Trois multinationales avaient visiblement exprimé leur intérêt, mais c’est bien Microsoft qui se trouvait en pole position. En effet, les deux sociétés discutaient d’un futur rapprochement depuis quelques semaines déjà. Cependant, le Wall Street Journal annonce que l’entreprise a refusé cette offre en mettant fin aux discussions.

En 2018, Discord avait déjà été en discussion avec d’autres entreprises pour un éventuel rachat, avant de finalement refuser les propositions. À l’époque, des offres de 2 à 6 milliards de dollars avaient été mises sur la table. Les potentiels acquéreurs auraient souhaité transformer le modèle économique de la plateforme, en l’orientant vers la publicité par exemple, ce que Discord aurait refusé de faire. De quoi supposer que l’offre de Microsoft n’aurait pas non plus été en adéquation avec les valeurs et objectifs de la plateforme.

La plateforme souhaiterait rester indépendante

Selon le journal, c’est bien Discord qui aurait décidé de rester indépendant. Les dirigeants du logiciel de messagerie se permettent de rester seuls, puisque le logiciel fonctionne toujours extrêmement bien. Mais la porte n’est pas totalement fermée à un rachat dans un avenir plus ou moins proche d’après une source bien informée.

Pour Discord, toute la question est de savoir si l’application résistera à la fin de la pandémie dans les sphères étudiantes et celle du travail. Les excellents résultats économiques laissent à l’application une opportunité de continuer sa progression en indépendant. Selon certains experts, l’arrêt des négociations serait temporaire, le temps que l’entreprise entre en bourse par exemple. Avant d’entamer les négociations liées à son rachat, la start-up avait déjà émis sa volonté d’intégrer le marché boursier, sans doute pour consolider son statut, et de faire monter les enchères.

