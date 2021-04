Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : Marvel Studios dévoile la bande annonce

Marvel Studios vient de dévoiler la toute première bande-annonce pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Sa sortie est prévue pour septembre 2021. Ce film de kung-fu introduira un nouveau héros, Shang-Chi, dans l’univers Marvel.

Un nouveau super-héros chez Marvel

Marvel va introduire un nouveau super-héros à son univers. En septembre prochain, les fans de la franchise pourront découvrir Shang-Chi et la Légende des Dix anneaux. Si le long-métrage s’était fait discret jusqu’ici, il se dévoile enfin dans une première bande-annonce et ça s’annonce explosif. Entre corps-à-corps et bataille épique, le trailer nous donne un premier aperçu du film réalisé par Destin Daniel Cretton.

Shang-Chi n’a pas suivi la voie de son père en devenant un criminel. C’est pourquoi, lorsque celui-ci lui propose de le rejoindre officiellement, il refuse. Alors qu’il commence à comprendre qui il est et quels sont ses pouvoirs, le héros doit affronter le Mandarin et une communauté d’assassins.

Si le monde n’avait pas eu à affronter la crise sanitaire, nous aurions déjà pu découvrir dans nos salles Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. À l’origine, le long-métrage était prévu en février 2021. Cependant, Marvel a bousculé son calendrier et aucun titre de la phase 4 n’est encore sorti au cinéma. Le premier sera Black Widow prévu le 7 juillet.

La bande-annonce dévoilée, une sortie en septembre

Marvel a fait de la diversité l’un de ces principaux axes de travail pour la suite du MCU. Marvel Studios introduit progressivement des profils différents dans l’univers. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux répond à cette logique. Alors qu’il est prêt depuis un moment, le studio ne l’avait pas encore présenté. Marvel Studios a dévoilé une première bande-annonce de plus de deux minutes. On y découvre alors l’univers du film et une partie des personnages. L’extrait met l’accent sur les scènes d’action, avec quelques combats qui ont l’air sympathiques. Cependant, on n’a pas cette impression d’être forcément devant une réalisation Marvel.

Il faudra attendre le 1er septembre 2021, si tout va bien, pour découvrir ce nouveau super-héros prometteur dans nos cinémas.

Encore un peu de temps ? Découvrez la dernière bande-annonce de la série Loki prévue pour juin 2021 sur Disney+ !