Disney+ : la série Loki profite d’une nouvelle bande-annonce

Parmi les séries bientôt déployées en exclusivité sur Disney+, Loki compte bien en mettre encore une fois plein les yeux aux fans de l’univers cinématographique Marvel. Une toute nouvelle bande-annonce vient d’ailleurs de voir le jour afin de préciser la nouvelle intrigue autour de ce personnage emblématique.

Dernièrement Disney a annoncé l’arrivée de façon gratuite du futur film Pixar Luca directement sur sa plateforme de streaming. Après WandaVision, mais aussi Falcon et le soldat de l’hiver, The Walt Disney Company va revenir avec un antagoniste iconique du Marvel Cinematic Universe (MCU) : Loki dès le mois de juin 2021. Alors que la série se voulait encore un peu énigmatique, le scénario se profile dans une nouvelle bande-annonce.

Loki précise son intrigue à travers un nouveau trailer

Lundi 5 avril, Marvel a publié sur sa chaîne YouTube une nouvelle bande-annonce de Loki. Avant d’entrer dans le vif du sujet, reprenons le temps et l’heure à laquelle cette aventure se déroule. La série prendra place peu de temps après le film Avengers: Endgame. Pour rappel, Loki était mort entre les mains de Thanos. Cependant, les Avengers étaient revenus dans le temps afin de récupérer les pierres d’infinité. En passant près de Loki afin de récupérer le Tesseract lors de l’attaque de New York, Loki avait réussi à jouer de malice afin de s’enfuir avec ce dernier.

Malheureusement, cet évènement a modifié le cours du temps. De ce fait, Loki se fait juger et emprisonner par une organisation connue sous le nom « Les Gardiens du temps« . De ce fait, l’antagoniste va devoir collaborer avec ces derniers afin de réparer les dommages qu’il a causés lors de son excursion à travers le temps et l’espace. À travers la bande-annonce, nous découvrons encore une fois la perfidie de Loki et son goût pour la trahison. En effet, ce dernier semble vouloir faire tout son possible pour mener la vie dure à cette organisation.

À travers les voyages dans le temps, il semblerait encore une fois que Marvel souhaite poser les bases de Doctor Strange : In the Multivers of Madness. Wanda, alias La Sorcière Rouge, et Loki semblent en effet être fortement liés à l’univers de ce prochain film.