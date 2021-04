Apple augmente le prix de reprise de ses iPhone, iPad et Mac

Depuis de nombreuses années, Apple propose un système de reprise afin de permettre aux utilisateurs d’acheter de nouveaux produits de la marque. Grâce à ce dispositif, les produits d’occasion sont repris en fonction de leur ancienneté ainsi que de leur état général. Bonne nouvelle, la firme de Cupertino vient de revoir à la hausse les prix de ses appareils.

Qui n’a jamais salivé sur les nouveaux iPhone, iPad ou Mac ? Une année après avoir investi dans votre modèle chéri, il arrive souvent que la marque à la pomme améliore la gamme et fasse profiter aux consommateurs de nouvelles fonctionnalités exclusives. Pour ne pas passer à côté de ces appareils et éviter de remettre la main au portefeuille chaque année, Apple propose le programme de reprise Trade In. Si pour vous, c’est le moment de changer de smartphone, tablette ou ordinateur, la chance est avec vous. En effet, les tarifs de reprise viennent d’augmenter.

BANDEAU PUBLICITE

Les nouveaux tarifs de reprises des iPhone, iPad et Mac

Par le biais de nos confrères de chez MacGeneration, nous avons appris hier la belle et heureuse nouvelle. Étant donné qu’Apple a récemment proposé de nouveaux produits, la firme a remis à jour sa grille tarifaire de reprise des iPhone, iPad et Mac. L’entreprise espère aussi à travers ces nouveaux prix influencer les consommateurs à échanger leurs anciens produits contre des nouveaux. Découvrez dans notre article l’ensemble des changements.

Prix de reprise des iPhone

Pour commencer, les prix de reprise des iPhone ont logiquement baissé avec l’arrivée des iPhone 12 en fin d’année 2020. Les modèles les plus touchés par l’arrivée de cette nouvelle génération sont les iPhone 11, Pro et Pro Max.

Publicité

Prix de reprise des iPad

Du côté des tablettes d’Apple, la tendance est fortement à la hausse pour les iPad Pro. En effet, ces derniers voient leur prix de reprise passer de 420 € à 515 €. Les iPad perdent quant à eux 5 euros, les modèles Air 10 euros et les déclinaisons mini gagnent 10 euros.

Prix de reprise des Mac

De nombreux modèles d’ordinateurs profitent d’une augmentation du prix de reprise : les MacBook Pro passent ainsi de 830 € à 1 190 €, les MacBook Pro de 830 € à 1 190 €, les iMac de 630 € à 680 € ou encore les MacBook de 320 € à 420 €.