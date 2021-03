5G : L’iPhone 12 est moins rapide que les smartphones Android

La gamme 2020 des iPhone est celle qui a permis à Apple de retrouver, après 4 années, la première place dans le classement des constructeurs ayant vendu le plus de smartphones sur l’année. Mais, les iPhone 12 sont aussi les premiers téléphones de la marque à la pomme compatibles 5G. De ce fait, la 12ème génération des iPhone offrirait une connectivité, haut débit, beaucoup moins rapide que celle des smartphones Android. Comment cela peut-il s’expliquer ?

Les smartphones Android bien plus rapides que les iPhone 12 en 5G

Apple est réputé pour implémenter dans ces smartphones les technologies les plus avancées, parfois même sur leurs temps. Voir donc, les iPhone être devancés par des téléphones mobiles d’autres constructeurs en certains points serait inimaginable. C’est pourtant ce qui vient d’être révélé par OpenSignal qui classe l’iPhone 12 hors du top 20 en termes de fluidité dans la connexion 5G. En effet, en termes de débits constatés par le média, les quatre modèles de l’iPhone 12 sont à la traine par rapport aux smartphones Android de Samsung. Ainsi, parmi la gamme 2020 des téléphones de la Firme de Cupertino, c’est l’iPhone Pro qui offre un meilleur visage avec 36,9 Mo/s. Le modèle le moins performant est l’iPhone 12 dont le débit ne dépasse pas 29,6 Mo/s. Des chiffres qui sont très loin derrière ceux des Galaxy S21 et A51, qui plafonnent respectivement à 56 Mo/s et 38,4 Mo/s.

Performances en demi-teintes mais justifiables pour Apple

Les chiffres placent le dernier né de Samsung à près de 20 points au-dessus de celui d’Apple en termes de rapidité de la connexion 5G. Une différence significative mais qui peut se comprendre. En effet, le Galaxy S21 de Samsung est équipé d’une puce Snapdragon 888 couplé au récent modem de Qualcomm (Snapdragon X60). Ce qui lui confère une meilleure fluidité en connexion haut débit. Quant aux iPhone 12 le modem implémenté est le Snapdragon X55 (plus ancien) associé à une puce moins adapté à la 5G (A41). D’où l’avance que possède Samsung sur l’entreprise de Tim Cook. Mais, cette dernier n’apprendrait pas de ses erreurs et compterait utiliser le modem Snapdragon X60 dans ses iPhone 13, au lieu du nouveau Snapdragon X65 qui devrait se retrouver dans les futurs Android de Samsung.

