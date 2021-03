Instagram va durcir les règles pour les jeunes utilisateurs

Instagram a à cœur d’assurer la sécurité de ces utilisateurs et surtout des plus jeunes. Et pour contribuer davantage à l’épanouissement des personnes les moins âgées utilisant son service, le réseau social a décidé de renforcer la protection de ces dernières en déployant de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit du contrôle de l’âge réel des utilisateurs par l’intelligence artificielle et de l’interdiction d’envoi direct de messages aux plus jeunes par des adultes.

Des nouvelles fonctionnalités pour protéger davantage ses jeunes utilisateurs

Longtemps critiqué pour sa largesse au niveau de la limite d’âge fixée pour accéder à sa plateforme (13ans d’âge au minimum), Instagram souhaite corriger le tir, mais en s’y prenant autrement que de revoir l’âge à la hausse. En effet, le service de partage de vidéo et de réseautage préfère renforcer la protection de ses plus jeunes utilisateurs à travers deux nouvelles fonctionnalités. La première consiste à mieux contrôler l’âge réel des utilisateurs à l’aide de l’intelligence artificielle. L’honnêteté au niveau de l’âge pouvant être déterminant dans la nature des échanges entre correspondants, il est indispensable que cessent les mensonges sur les années de naissance. En un second lieu, les utilisateurs adultes verront leur marge de manœuvre réduite quant à l’envoi de messages directs à leurs correspondants plus jeunes avec « l’apprentissage automatique ». En outre, les adolescents recevront des notifications au sujet de leurs correspondants adultes au cas où ces derniers feraient preuve de comportements jugés suspects.

Instagram en fait peut être trop?

Conscient de la jeunesse de ses utilisateurs (près des 7/10 ayant moins de 25 ans), Instagram a décidé faire de sa plateforme un espace plus sain pour ces derniers. Le réseau social a ainsi engagé une série de changements permettant la vérification de l’âge de ses utilisateurs et filtrant les messages destinés à ses utilisateurs majoritaires. Malgré que ces restrictions contribuent au meilleur respect des mœurs, on peut se poser la question sur leur opportunité après plus de dix (10) ans d’existence du service. En attendant d’apporter plus de précisions, sur ces nouvelles règles sont déjà en application sur Instagram dans certains pays et devraient se généraliser aux autres contrées du monde bientôt.

