Instagram va ajouter une nouvelle fonctionnalité sur les Stories

Instagram poursuit le processus de renforcement des fonctionnalités au niveau de sa plateforme. Le réseau social appartenant à Facebook améliore son service de stories en intégrant le sous-titrage automatique. Les utilisateurs verront désormais les paroles des vidéos qu’ils publient ou regardent s’afficher sous forme de textes en dessous de ces dernières.

Instagram va procéder au sous-titrage automatique des stories

Une nouvelle fonctionnalité serait en cours de déploiement sur Instagram. Le service de partage de vidéo et de réseautage va ajouter des sous-titres automatiques sur les stories de ces utilisateurs. En effet, l’option de sous-titrage automatisé des courtes vidéos débarque sur l’application détenue par Facebook. Pour l’activer, les internautes devront utiliser un sticker dédié. Dès son activation, chacune des paroles de l’image animée sera traduite sous forme de texte qui s’affichera immédiatement en dessous. Le but viser par le développeur serait de rendre le service beaucoup plus accessible aux personnes malentendantes ou souffrant de troubles auditifs. Aussi, l’ensemble des utilisateurs de l’application pourront mieux comprendre le contenu des stories lorsqu’ils se trouveront dans des endroits où ils seront obligés de désactiver le son de leurs appareils.

Facebook rafraichit toutes ses applications

Facebook a entamé, depuis quelques mois, une grande campagne de rafraichissement des fonctionnalités sur les applications qui lui appartiennent. Et le réseau social semble procédé étape par étape. Après Whatsapp, c’est au tour d’Instagram de profiter d’une extension d’une des options de la maison mère. Il s’agit du sous-titrage automatique des stories. En effet, les utilisateurs du service de partage de vidéo liront de façon instantanée les textes des paroles de leurs stories, avec des possibilités de personnalisation. Mais le bémol est que le nombre de ces possibilités est limité, pour le moment, à une seule police de caractères au lieu de quatre. Cela serait certainement dû au déploiement qui est toujours en cours. On devrait donc vite voir toutes les autres polices caractères arrivées dans les prochains jours.

