Huawei lance sa nouvelle montre connectée Watch Fit Elegant

La plus part des montres connectées sont critiquées pour leur côté peu sophistiqué et manquant d’élégance. Eh bien ! Le nouveau bracelet Fit lancé par Huawei devrait faire changer d’opinion aux auteurs de ces critiques. Le géant chinois des Télécoms et des smartphones est aussi réputé dans le secteur des bracelets connectés et en compte plusieurs à son actif. Mais, la toute nouvelle montre connectée Watch Fit Elegant est un modèle inédit autant dans ses performances que dans son design.

Watch Fit Elegant : la nouvelle montre connectée de Huawei

Huawei annonce le lancement de son nouveau bracelet de poignet Watch Fit Elegant. Cette nouvelle version de montre connectée, comme l’indique son nom « Elegant », allie élégance, sophistication et résistance. En effet, son cadre en métal couplé avec un bracelet en caoutchouc offrent un meilleur confort au poignet. Quant à ses fonctionnalités, elles ne s’éloignent pas trop des autres modèles classiques du constructeur avec celles à vocation sanitaire (accéléromètre, baromètre, capteur de lumière ambiante, GPS) et celles sportives proposant près de 96 exercices de 11 disciplines (natation, cyclisme, course, marche…). Mais, leurs plus sont la résistance à l’eau (5 ATM) et le capteur oxymètre de pouls SpO2 qui permet de veiller avec précision sur le taux de dioxygène dans le sang à toutes heures de la journée et de la nuit.

Une autre montre connectée pour accompagner le Watch Fit Elegant

Le nouveau bracelet connecté Watch Fit Elegant de Huawei est prévu pour être commercialisé dès la semaine prochaine, plu précisément le 23 mars, à environ 130 euros. Mais il ne sera pas seul. En effet, il devrait être accompagné par une nouvelle version du Huawei Band 6. Il s’agirait d’un modèle plus léger et mince de la montre connectée Mi Band 6 du même constructeur. En effet, cette version mise à jour, plus compacte, ne pèse que 18 grammes pour des dimensions de 43 × 25,4 × 11,5 millimètres et un écran OLED monochrome rectangulaire de 1,47 pouce. Malgré sa petite taille, ce petit bracelet intègrerait des fonctionnalités très surprenantes le rendant tout aussi performant pour son petit prix d’environ 60 euros.

