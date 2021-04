TEST – Amazfit GTS 2 : un petit prix pour un bon suivi

Avec la GTS 2, Amazfit de Huami promet un suivi de qualité et des performances intéressantes. Affichant 7 jours d’autonomie, un écran AMOLED de 1.65 pouce, une recharge rapide, et un suivi complet, la GTS 2 est-elle à la hauteur de sa concurrente directe, la Garmin Venus SQ ?

Les caractéristiques de l’Amazfit GTS 2

Nom Amazfit GTS 2 Ecran

Définition AMOLED 1.65 pouces

348 x 442 pixels Etanche 5 AM Boitier 43 mm, rectangulaire Bracelet 20 mm, quick release Bluetooth

Wi-Fi 5.0

Wi-Fi 5 (ac) Stockage interne 3 Go Batterie

Autonomie annoncée 246 mAh

7 jours (usage normal) Profils sportifs 12 profils GPS Oui, GPS + GLONASS Compatibilité OS Android et iOS Capteurs Accéléromètre et Boussole

Capteur de lumière ambiante

Analyse du sommeil

Podomètre

Capteur de rythme cardiaque

Cardiofréquencemètre

Capteur SpO2 NFC Non Prix 169 €

GTS 2 : une montre rectangulaire sobre

La GTS 2 présente un design sobre et simple, qui fonctionne. Son écran AMOLED d’une taille correcte de 1.65 pouce et d’une définition de 348 x 442 pixels permet la lecture des différents menus ainsi que des profils sportifs. Son boîtier de 43mm est protégé par un verre Gorilla Glass 3.

La GTS 2 est un poids plume dans son domaine, avec ses 25 grammes, elle est légère et compacte. Notre modèle testé est de couleur noir sombre, design et classique. Vous pourrez acheter la GTS 2 en couleur Or ou Gris. Le tout est équipé d’un bracelet plastique avec la technologie quick release. La GTS 2 profite de bords arrondis et d’un bouton unique central permettant une navigation très simplifiée.

La GTS 2 et son bracelet quick release

La connectivité est basique sur cette GTS 2, avec Bluetooth 5.0, et Wi-Fi 5. La montre d’Amazfit n’est pas équipée de la 4G ou de la 5G, ni de la technologie NFC. Son système d’exploitation permet la compatibilité Android et iOS. Vous pourrez stocker de la musique, puisque la GTS 2 dispose de 3 Go de stockage (entre 300 et 600 titres). Cette GTS 2 est intéressante en ce qui concerne les fonctionnalités sportives et de suivi santé.

Des fonctionnalités sportives précises

L’Amazfit GTS 2 regroupe 12 profils sportifs accessibles directement via l’interface de la montre. Vous pourrez accéder directement au profil de course à pied en extérieur (sur route ou en sentier), entraînement tapis roulant, cyclisme en salle et en extérieur, natation, elliptique, ski, danse, sports de combat ou encore sports nautiques. Vous pourrez aussi accéder à un mode « entraînement libre », permettant de définir une activité qui n’a pas de mode dédié.

La GTS 2 est équipée de plusieurs capteurs permettant de récolter de nombreuses données. Vous pourrez avoir accès à votre vitesse, votre altitude, le dénivelé, et le rythme cardiaque. C’est une base correcte pour une petite montre sportive qui se rapproche plus du traqueur d’activité. L’Amazfit GTS 2 est une montre grand public.

Pour utiliser la GTS 2, il vous suffit d’appuyer deux fois sur le bouton unique pour ouvrir le menu d’entraînement. Vous pourrez démarrer ou mettre en pause l’activité, mais vous ne pourrez pas l’annuler ou l’arrêter en balayant l’écran. C’est une garantie pour ne pas désactiver une activité en plein exercice. Vous pourrez aussi utiliser les commandes vocales pour lancer les entraînements.

Les fonctions bien-être et un suivi santé complet

Les fonctions bien-être de la montre sont pratiques. Ils permettent de surveiller la saturation en oxygène dans le sang, et vous offrir un suivi du rythme cardiaque journalier. Vous pourrez activer les avertissements des fréquences cardiaques élevées. Pour effectuer le scanner SpO2, vous devrez l’activer manuellement et suivre les indications très simples. La mesure est rapide et plutôt précise. Après une semaine d’utilisation, vous pourrez admirer un graphique de vos mesures directement sur la montre.





La mesure du stress s’effectue en continu et est calculée en fonction de la variabilité de votre fréquence cardiaque. La fonctionnalité de suivi du sommeil est très importante pour une montre sportive. Sur la GTS 2, ce suivi est très précis. Porter la montre la nuit s’avère assez confortable surtout grâce à son bracelet souple et son poids léger.

Le suivi de sommeil mesure les phases de sommeil, profond, et léger, ainsi que les périodes d’éveil. Vous n’aurez pas de suivi du sommeil paradoxal. Lors de votre réveil, vous pourrez consulter une multitude de données de suivi du sommeil. Un score sera établi sur la base de l’heure du coucher et du lever, vos proportions de sommeil léger et profond, le temps d’éveil, ainsi que la qualité de respiration pendant la nuit. Les différentes mesures sont plus détaillées via l’application Zepp.

Des fonctionnalités complètes

L’Amazfit GTS 2 propose une série complète de fonctionnalités. Vous pourrez recevoir des notifications et les alertes lors d’un appel. Mais vous ne pourrez pas répondre directement aux SMS ou aux messages, ni répondre aux appels via le Bluetooth ou effectuer des paiements sans contact via NFC.





Petit plus, vous pouvez utiliser le mode mains libres. Grâce aux commandes vocales hors ligne, vous pourrez effectuer des tâches courantes. Il faudra configurer la montre pour pouvoir activer la fonctionnalité « Ecoute », qui permettra de démarrer une course en extérieur, ou de lancer votre musique. La reconnaissance vocale est correcte, mais peut être parfois capricieuse.

Une autonomie d’une semaine

L’Amazfit GTS 2 voit son autonomie monter à 6 jours en pratique, sans utiliser toutes les fonctionnalités qu’il existe. Il faut considérer cette autonomie comme basique, c’est-à-dire sans utiliser la montre de façon intensive. Cette mesure se base sur une utilisation régulière, sans fonctionnalité de synchronisation avec les notifications smartphone, et avec une activité sportive par jour d’environ 1 heure. L’Amazfit GTS 2 se recharge en 1h30, grâce à sa charge rapide, soit quasiment 25% plus rapide que ses concurrents.







Vous pouvez augmenter l’autonomie de la GTS 2 jusqu’à 20 jours, en mode utilisation basique, sans utiliser les fonctionnalités intelligentes. Si l’usage est extrême, l’autonomie chute à 3 jours à peine, surtout avec le mode d’affichage de l’heure permanente.

Une application complète

Le logiciel interne de la GTS 2 est globalement performant. Vous pourrez sélectionner des cadrans personnalisables via l’application Zepp. L’interface et l’application Zepp sont très faciles à prendre en main, et intuitives. La première configuration se fait par l’utilisation d’un QR code, ou manuellement, permettant d’appareiller votre smartphone. Le couplage peut se faire sous Android ou iOS.

Zepp – Suivi du sommeil

Zepp – suivi du sommeil détaillé

Via l’application Zepp, vous pourrez consulter en page d’accueil principale vos statistiques de santé, de forme physique ou d’exercice. Les paramètres de l’appareil peuvent être modifiés directement sur l’application, pour modifier votre prise en charge de notifications, définir des modes de surveillance santé ou configurer plus de cadrans.

Conclusion

Dans sa globalité, l’Amazfit GTS 2 est une montre sportive connectée basique. Elle permet un suivi complet et intéressant de la santé. Le côté suivi sportif est correct, en proposant les profils sportifs basiques et simples.

