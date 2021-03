Avec la Zepp Z, Huami marque sa présence dans le domaine des montres premium connectées. Avec son écran tactile, son bracelet en cuir véritable, et ses finitions premium, la Zepp Z tient-elle tête à son concurrent direct, la Watch GT2 Pro ?

Le chinois Huami, propriétaire de Amazfit et filiale de Xiaomi, a présenté, fin 2020, une smartwatch qui se veut encore plus haut de gamme que ses concurrents, la Zepp Z.

BANDEAU PUBLICITE

Commençons par les caractéristiques de la Zepp Z

Nom Zepp Z Poids 40 grammes (sans le bracelet) Dimensions 45,9 mm Ecran AMOLED couleur tactile, 454 x 454 px Autonomie 15 jours en utilisation « classique », jusqu’à 30 jours en utilisation de « base » (données constructeur) GPS Oui Cardiofréquencemètre Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de luminosité Oui Etanchéité Oui, 5ATM Stockage de musique Non Microphone Oui, pas de haut parleur Prix de lancement 349 €

Zepp Z et son cadran sport

Un design classique

Dès sa prise en main, la Zepp Z fait ressentir sa conception. Elle est légère, à peine 40 grammes sur la balance. De prime abord, elle paraît fragile, mais à l’usage, son poids se révèle très intéressant et très robuste. Un très beau cadran gradué en alliage de titane poli, tout comme la lunette, les boutons mécaniques et la boucle du bracelet. Vous ne craindrez plus de l’abîmer, elle ne craint aucun frottement.

Ce design ne serait pas abouti sans son bracelet en cuir marron de 22mm. De qualité, ce cuir manque de souplesse, ce qui cause un marquage rapide du cuir lorsque la montre est portée.

Publicité

Ce bracelet est accompagné de la technologie quick release, qui permet de changer rapidement de bracelet. Un bracelet en cuir n’est pas optimal pour la pratique du sport, c’est pour cela qu’il est possible de le changer très rapidement avec un bracelet sport, en plastique.

BANDEAU PUBLICITE

Le titane poli accompagné d’un bracelet en cuir rendent la Zepp Z luxueuse. Un poids plume et un confort d’utilisation, voilà ce qui peut manquer aux montres connectées. Des matériaux de qualité accompagnent une utilisation simplifiée de la montre et de ces différentes applications.

Et une technologie moderne

Pour ce qui est de l’utilisation quotidienne de la Zepp Z, son interface se relève pratique. Glisser votre doigt vers le bas de l’écran permet d’avoir accès au centre de contrôle. Celui-ci permettra d’activer la lampe torche, la luminosité automatique, le mode veille, l’économie d’énergie, le mode cinéma et bien plus encore.

Faire glisser votre doigt vers le haut permet d’accéder au centre de notification. Vous pourrez consulter vos notifications, sans pour autant pouvoir y répondre. La taille des notifications reste limitée, si celles-ci sont trop grandes, elles seront bridées. Glisser son doigt vers la droite permet de naviguer dans l’accès rapide, avec plusieurs données. Vous pourrez consulter le PAI, le bilan d’activités, la FC, la météo, le contrôle musique, l’alarme ou encore Alexa. Les cartes de raccourcis se trouvent sur la gauche du cadran de la montre. Elles affichent les événements à venir et leur état actuel.

Pour revenir en arrière, il vous suffira de glisser vers la droite.

Zepp Z et sa navigation interne

La navigation dans les différents menus et les différents paramétrages se révèle intuitive.

Commençons par le bouton central. Ce bouton molette permet une navigation très rapide et efficace, même avec des gants. La molette qui accompagne ce bouton poussoir permet de monter ou descendre dans les différents menus. Depuis l’écran d’accueil (affichage de l’heure), une pression sur le bouton central permet d’accéder aux différents menus, tels que la fréquence cardiaque, la SpO2, l’exercice, les activités, le stress et bien plus encore.

Le bouton du haut est nommé bouton santé. Il permet d’afficher la Fréquence Cardiaque, le SpO2 ou le stress. Il peut bien évidemment être désactivé pour augmenter l’autonomie.

Publicité

Le bouton du bas a été paramétré pour accéder directement aux différentes activités. Ce bouton peut se voir attribuer plusieurs raccourcis possibles, selon vos préférences.

Une utilisation sportive à revoir

Un design titane et un bracelet en cuir ne sont pas les caractéristiques d’une montre sportive. Pourtant, la Zepp Z promet un usage sportif. Ce n’est pas l’usage réellement principal de la Zepp, mais bien une fonction additionnelle.

Lors de nos nombreux tests, la Zepp Z a prouvé que son poids était un avantage. Même s’il est très beau, son bracelet en cuir n’est pas réellement fait pour permettre un usage optimum sportif. Le GPS a parfois du mal à se synchroniser et retarde le départ de l’activité. Le suivi cardiaque est assez précis.

BANDEAU PUBLICITE

Zepp Z, sa charge rapide et son autonomie

Une smartwatch se doit de garantir une autonomie convenable à son utilisateur. Pour ce qui est de celle de la Zepp Z, elle est annoncée à 15 jours en fonction classique et à 30 jours en fonction basique.

Lors du test, l’autonomie oscille entre 8 jours à 13 jours maximum. Comment expliquer un si grand écart entre l’autonomie annoncée par le constructeur, et celle observée lors du test ? Tout simplement à cause des conditions d’utilisation. Au moins une scession de sport utilisant le GPS tous les 2 jours, et l’utilisation quotidienne de l’affichage notifications et musique. Il faut aussi prendre en compte toutes les fonctionnalités activées, non essentielles, qui réduisent l’autonomie.

Même si l’autonomie n’est pas son point fort, sa recharge rapide est bien présente. En moins d’1h30, la Zepp Z est rechargée à 100%, soit une charge complète. La Zepp Z est fournie avec une base magnétique avec son câble USB, mais sans chargeur secteur. On notera l’absence de compatibilité avec la recharge induction via le chargeur Qi.

L’application Zepp

Pour utiliser la Zepp Z, il vous sera obligatoire d’installer l’application dédiée Zepp. Pour cela, rien de plus simple. Lors de la première utilisation, la Zepp Z affiche un QR Code à scanner. Vous serez redirigé vers l’application officielle. À partir de là, il vous faudra créer un compte, et associer la Zepp Z à votre smartphone.

La synchronisation de la Zepp Z se fait facilement et automatiquement lorsqu’elle est connectée avec votre smartphone. Pour ce qui est de la lecture des informations, elle est plutôt basique. La consultation du cycle du sommeil se fait uniquement via l’application, ce qui est dommage.

Conclusion

La Zepp Z est très prometteuse. Avec son design classique luxe, elle se tourne vers les utilisateurs voulant obtenir une montre connectée élégante. Cadre en titane, bracelet en cuir, elle se définit comme la montre à porter au travail, pendant les soirées habillées, et surtout au quotidien. Pourtant, quelques défauts se dressent sur le tableau si parfait de la Zepp Z. Un manque d’utilisation réellement sportif, absence de stockage du côté de la musique et aucune installation d’applications possible.

En partenariat avec Amazfit Zepp Z Neuf 349 € Voir l'offre Neuf 349.9 € Voir l'offre

Produit disponible sur Zepp Z Montre Connectée Homme Autonomie de 15 jours, Trackers d'activité avec SpO2, Surveillance de Fréquence Cardiaque/Sommeil/Stress pour Android et IOS

Voir l'offre 349,90 €

Zepp Z 7.4 Design 8.5/10

















Autonomie 7.5/10

















Intuitive 8.0/10

















Suivis précis 8.0/10

















Application Zepp 7.0/10

















Fonctionnalité 5.5/10

















Points positifs Le design et le bracelet en cuir

Une autonomie correcte

Une utilisation intuitive

Des suivis précis Points négatifs Application trop brute

Manque de fonctionnalités vraiment sportives

Absence de NFC, ni 4G

Pas de stockage musique