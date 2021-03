Tesla lance une option moins chère de son Autopilot

Les véhicules électriques Tesla sont réputés pour leur conduite autonome. Or, le célèbre Autopilot est une option qui coûte 7500€. Mais il y a quelques jours, il est possible de prendre une option moins complète de l’Autopilot, moitié moins chère… Faut-il se tourner vers la version « light » ? On vous dit tout !

Tesla propose une nouvelle option de conduite autonome

Auparavant, lorsque vous configuriez une Tesla, vous aviez la possibilité de choisir ou non l’option de conduite autonome, moyennant 7500€. Désormais, une nouvelle option fait son apparition au catalogue. Il s’agit de l’Autopilot amélioré. Cette option se situe entre l’Autopilot de série et la « Capacité de conduite entièrement autonome ». Cette option coûte 3800 euros contre 7500 pour la version la plus aboutie.

Source : Tesla

Cependant, les 3700 euros supplémentaires, pour une Tesla Model 3, sont piégeux. En effet, la voiture ne rentrera plus dans la même catégorie concernant le bonus écologique. La prime sera malheureusement réduite de 7000 à 3000 euros si vous choisissez cette option.

Autopilot amélioré, quelles fonctionnalités ?

Le constructeur américain propose désormais une version « allégée » de l’option de conduite autonome. Qu’y a-t-il d’inclus dans ce nouveau pack ? L’Autopilot amélioré, facturé 3800 euros, proposera :

L’aide à la conduite sur autoroute, y compris sur les échangeurs et pour dépasser des véhicules plus lents ;

Le dépassement automatique : les changements de voie sont automatisés sur l’autoroute ;

Le Parking Auto, qui permet de garer sa Tesla en bataille et en créneau. La voiture peut également sortir de son emplacement seule.

Source : Tesla

La seule différence avec la « Capacité de conduite entièrement autonome », c’est l’absence de la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et panneaux-stops. Pour 2700 euros supplémentaires, cela fait un peu cher… Sauf que Tesla a récemment annoncé une nouvelle « assistance à la conduite en ville », qui devrait être uniquement disponible pour la version la plus onéreuse de l’Autopilot.

