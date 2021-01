Publicité

Avec la Watch GT 2 Pro, Huawei tient à faire comprendre que la marque est toujours bien présente dans le domaine des montres connectées. Présentée en 2020, cette GT 2 Pro est à la hauteur des attentes. Avec son design luxueux et ses capacités sportives, sera-t-elle la meilleure montre de l’année?

Commençons par ses caractéristiques plutôt avantageuses.

Nom du produit Watch GT 2 Pro Écran AMOLED de 1,39 pouce avec verre saphir Définition 456 x 454 pixels (44 mm) Dimensions 46,7 x 46,7 x 11,4 mm (46,7 mm), boitier en titane, bracelet 22mm Connectivité Bluetooth 5.2 et NFC Stockage 4 Go (dont 2 Go pour la musique) Poids 83 grammes Compatibilité Android 5.0 et iOS 9.0 Fonctions GPS, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur géomagnétique, cardiofréquencemètre optique, Vo2max, SpO2 Étanchéité 5 ATM, 50 m Batterie / Autonomie annoncée 455 mAh / 14 jours avec charge rapide sans-fil Audio Microphone + haut-parleur intégrés

Dès le déballage de la montre, on observe une boîte très belle et bien finie. Elle présente de façon élégante la montre de Huawei : la Watch GT 2 Pro. Elle en impose par sa taille et son verre massif. D’une dimension importante, avec son diamètre 46,7 mm, elle plaira aux passionnés de grosses montres.

Prise en main de cette GT 2 Pro

Le démarrage de la montre, et sa configuration, passent d’abord par l’application dédiée Huawei Health, disponible sur iOS et Android. Simple d’utilisation, le système LiteOS qu’embarque la GT 2 Pro se révélera très agréable au quotidien (même s’il est un peu léger en application).

L’application Huawei Health

L’application spécialisée de Huawei permet d’avoir accès en détail à de nombreuses informations que récolte la GT 2 Pro. Son utilisation est très simple. Passé la première configuration toujours plus longue que les autres, elle se fera automatiquement en activant le GPS et le Bluetooth.

La montre se synchronisera rapidement, en moins d’une minute. Ensuite, vous aurez accès à de nombreuses informations.

L’accueil Huawei Health (santé)

L’accueil Huawei Health (suite)

Démarrer un exercice via l’application, telle que la course en extérieur, la course en intérieur, la marche ou le cyclisme. Si vous choisissez de lancer une course en extérieur, vous pouvez aussi définir votre programme. Il y a bien évidemment des programmes recommandés, mais vous pouvez accéder à une liste contenant 17 courses.

Lancer la « course en extérieure » par Huawei Health

Choix du programme pré-défini via Huawei Health

Configurer ses objectifs personnalisables et choisir les jours d’entraînement

Le temps de la course et les calories brulées estimées s’affichent. Vous pourrez obtenir le détail du programme choisi, mais aussi rajouter votre record personnel sur le 5 km par exemple et programmer une date de compétition. Le programme s’adapte en fonction. Vous ne pourrez pas modifier les étapes ou le temps entre chaque étape, c’est un manque qui pourra être corrigé avec des programmes spécialisés.

Un design haut de gamme

La fiche technique de cette GT 2 Pro met en avant les matériaux dans lesquels elle est forgée. Son boitier en titane est extrêmement robuste. Il encaisse les coups et les chocs sans problème. Son verre saphir est très beau, tout en étant très résistant. Pourtant, ce n’est pas faute de l’avoir frotté et cogné un peu partout. Son design luxueux, et plutôt montre lifestyle, dissimule son caractère sportif.

GT 2 Pro et son écran d’accueil

Le menu avec ses multiples possibilités, dont l’entraînement

Son écran AMOLED est juste splendide. Il permet un affiche qualitatif tout en ayant un confort et une fluidité d’utilisation remarquable. Sa taille imposante facilite l’utilisation, que ce soit lors des sessions sportives ou au bureau. Sa simplicité d’utilisation passe aussi par son écran tactile et ses deux uniques boutons positionnés sur le côté droit. Par ailleurs, vous pourrez les configurer de façon intelligente et placer le retour au menu sur le bouton haut ou bas. Ainsi que d’autres fonctionnalités directement accessibles.

Les fonctionnalités de la GT 2 Pro

L’utilisateur sportif transformera les deux boutons en accès rapide vers le lancement d’une activité physique ou vers la fonction réveil. L’utilisateur plutôt confort transformera ses deux boutons en accès rapide pour le suivi sommeil, et vers la météo. Ce n’est qu’un exemple tant les fonctionnalités sont importantes. L’application Huawei Health (Santé) permet de consulter le cycle du sommeil en détail, ainsi que plein d’autres données.

Suivi du sommeil hebdomadaire via l’application

Détail du suivi sommeil

Vous pourrez consulter votre suivi sommeil sur la montre, mais le détail précis sera sur l’application. La fonction réveil intelligent a parfois du mal à vous réveiller sur de bonnes phases de sommeil, mais en général cela fonctionne bien. Par ailleurs, la fonction réveil permet un réveil par vibrations, sans activer la sonnerie, très efficace.

Les fonctionnalités de suivi

Equipée d’un GPS précis, la GT 2 Pro se calibre rapidement. Le tout accompagné des fonctionnalités basiques, comme un capteur de fréquence cardiaque, un baromètre, un altimètre, un gyroscope, et un accéléromètre.

Le cardiofréquencemètre de la GT 2 Pro se révèle très précis grâce à son interprétation par l’algorithme TrueSeen 4.0. Pour ce qui est du suivi de sommeil, il est correct. Il reste très basique. Comme la grande majorité des montres connectées, il est simple de fausser la mesure en restant allongé.

Une petite déception concernant le chrono. Il n’y a pas la possibilité de faire un temps intermédiaire, et aucun moyen de lancer plusieurs minuteurs simultanément.

Les fonctionnalités sport

Pour ce qui est des fonctions sport, la liste est longue. Dans la configuration testée, nous avons placé 20 activités en accès rapide, mais vous pouvez en ajouter plus de 100. De quoi s’adapter à n’importe quel sportif. Par exemple, vous aurez accès à différentes catégories de sports, en intérieur (yoga), la danse (danse du ventre), le fun (thaï chi), le sport (CrossFit), sur l’eau (l’aviron), l’hiver (patinage), et l’extrême (course automobile), par exemple.

La GT 2 Pro permet de consulter directement votre historique d’entraînement, le statut d’entrainement, l’historique d’activité, et bien plus encore. Vous pourrez consulter votre stress ou votre temps de sommeil avec la différenciation entre le sommeil de nuit et de sieste. Parfois, la GT 2 Pro a du mal à différencier les deux.

On notera l’absence d’un mode avion, mais bien évidemment la présence du mode « ne pas déranger », qui bloque la réception des notifications. Pour ce qui est de la luminosité, elle est très forte pour un usage extérieur plein soleil, mais peut se révéler trop forte la nuit, même dans la configuration la plus faible. On ressent bien l’usage extérieur de la GT 2 Pro.

La GT 2 Pro, une montre lifestyle

Avec sa carrure imposante et ses matériaux, la GT 2 Pro est taillée pour aller avec votre plus beau costume ou votre meilleure tenue de sport.

Tout au long de votre journée, elle saura vous assister. Que ce soit pour recevoir vos notifications, consulter l’affichage de vos SMS, ou vos appels. Elle sait se rendre indispensable. Son utilisation ne s’arrête pas là, elle permet aussi de consulter la météo, définir la musique que diffusera votre casque, ou programmer une alarme. La facilité de changement du cadran, passant d’un cadran sport à un cadre classique à aiguille avec aspect luxueux, est un plaisir de plus à ajouter à cette GT 2 Pro.

La Watch GT 2 Pro est une montre autonome. Elle se montre très endurante avec son accumulateur de 455 mAh. Elle pourra largement affronter une semaine d’utilisation intensive. C’est-à-dire une utilisation quotidienne du suivi d’activité physique, du sommeil, la réception des notifications et des appels. Pour un chargement à 100% en une heure environ, grâce à la charge rapide, vous êtes parti pour une semaine d’utilisation.

GT 2 Pro et sa base de recharge sans-fil via USB C

Base rechargeable sur 360° avec insert

Conclusion

La GT 2 Pro annonçait un choix haut de gamme de la part de Huawei. Cette décision a été très bien adaptée aux besoins des sportifs, désirant une montre connectée à la hauteur de leur demande. Pourtant, elle saura se fondre naturellement dans votre vie active. Huawei a réussi à allier une montre connectée sportive et lifestyle. C’est un réel plaisir de la porter toute la journée, et elle se révèle discrète la nuit. La GT 2 Pro regroupe le haut de gamme et la montre connectée dans un même produit. C’est une réussite pour Huawei.

Huawei Watch GT 2 Pro 8.1 Ergonomie et design 9.5/10

















Autonomie 9.5/10

















Interface LiteOS 8.0/10

















Précision du GPS 8.0/10

















Application Huawei Health 7.0/10

















Absence de magasin d'application 6.5/10

















Points positifs Ergonomie et design

Autonomie et charge sans-fil rapide

Ecran AMOLED

Simplicité d'emploi

Suivi d'activité très complet Points négatifs Absence de magasin d'application

Poids et dimensions non adaptés au petit poignet

limitations de Lite OS

Prix un peu élevé

