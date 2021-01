Un dangereux malware sur WhatsApp, êtes-vous piraté ?

Publicité

La polémique sur le changement des conditions de protections sur Whatsapp n’a pas fini d’animer les conversations. Et voilà la plateforme de messagerie dans l’œil d’un nouveau cyclone. Cette fois ci, il s’agirait d’une attaque subie par l’application. Un malware diffusé via la plateforme, s’infiltre dans votre smartphone pour récupérer certaines de vos informations importantes dont vos mots de passe et coordonnées bancaires. Comment cela est-il possible ? Que faire pour s’en prévenir ?

Mode de fonctionnement du Malware

Whatsapp est une plateforme de messagerie jouissant d’un niveau acceptable de crédibilité sur la sécurité des données personnelles jusqu’à la récente situation ayant terni son image. Cette dernière ne s’améliore pas avec la propagation d’un malware dérobant des données sensibles sur les smartphones. Le malware en question aurait un mode fonctionnement particulièrement agressif. Il arrive sur votre smartphone par le biais d’un simple message, comportant un lien, envoyé par un de vos correspondants infecté. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous devriez répondre à une suite de commandes. En les autorisant, vous permettez au malware de s’incruster dans votre système et d’en prendre la gestion. Il fera, dès cet instant, tout à votre place et accèdera à toutes vos données personnelles.

La lutte efficace contre ce malware, particulièrement dangereux, nécessite une attention soutenue de l’utilisateur de Whatsapp. La plus importante des recommandations pour se prémunir de ce malware est d’éviter de télécharger toute application qui vous soit envoyée par un quelconque correspondant, aussi crédible que soit-il. Les chercheurs ayant découvert ce malware invitent les utilisateurs de Whatsapp à rester en alerte et à ne pas seulement tenir compte de la technique de fonctionnement décrit ici pour le malware. Cette dernière peut, en effet, être modifiée à tout moment par ses créateurs. Si vous avez un Smartphone Android, ayez d’abord l’assurance que l’application que vous voulez télécharger provient bien du Play Store officiel de Google.

