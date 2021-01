[Entrepreneuriat protecteur de la terre] BEST OF MIK sélectionne trois entreprises du secteur environnemental dans le G-HUB 2021!

Publicité

AVING News et nous même, Le Café Du Geek, ont sélectionné le BEST OF MIK pour le salon G-HUB 2021.

Gwangmyeong Gyeonggi Culture Creation Hub (G-HUB) offre un espace aux startups culturelles pour construire un écosystème de startup dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène le projet de networking outre-mer et de soutien au marché sous le thème « Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation » pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger. Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

Les entreprises du G-HUB 2021 sélectionnées par BEST OF MIK sont les suivantes : ByPaper, Delis & Nuvi Lab

ByPaper – La maison pour chats choisie par Best of MIK

ByPaper a développé et vendu la tour de chat en papier écologique Catssle en 2019 et se concentre sur l’entrée sur le marché étranger.

En utilisant du papier ondulé, la tour de chat en papier Catssle bénéficie d’une excellente compétitivité des prix par rapport aux autres produits en bois. Les consommateurs ont le choix entre cinq couleurs et ils peuvent créer diverses formes en reliant les blocs comme des pièces Lego.

Nous avons participé au projet de soutien à l’étranger de Gwangmyeong G-Hub pour la promotion et la vente à l’étranger du produit écologique Catssle. Et en participant aux salons commerciaux et aux consultations en ligne à l’étranger, nous visons à exporter vers les États-Unis d’abord, puis vers l’Europe et le Japon en 2021.

Delis – Le bouillon sain

Delis a présenté son bouillon solide à base d’ingrédients naturels.

La société a été créée le 19 septembre 2018 et a mis au point un bouillon solide simple et pratique à conserver. L’objectif est que de nombreuses personnes utilisent leur propre bouillon pour cuisiner de manière pratique afin de pouvoir passer du temps libre avec leur famille ou sur d’autres choses importantes.

Notre bouillon solide instantané avec des ingrédients naturels est fabriqué en mélangeant des poudres et des extraits d’ingrédients naturels et en les faisant bouillir comme si vous faisiez bouillir le bouillon pour créer l’extrait avec une saveur riche. Étant donné que cet extrait a été transformé en blocs par la méthode de lyophilisation, il avait un goût savoureux comme le vrai bouillon, et les gens peuvent faire un bouillon savoureux dans de l’eau bouillante en trois secondes. Dans ce processus, le gaspillage alimentaire n’est pas généré, il est donc écologique et peut réduire le coût des ingrédients alimentaires.

Nuvi Lab – Le scanner alimentaire

Nuvi Lab a présenté sa technologie de numérisation alimentaire AI. Fondé en 2018, Nuvi Lab a développé un scanner alimentaire AI qui peut mesurer avec précision le type et la quantité d’aliments en utilisant la technologie de détection d’objets AI et de mesure de distance. À travers cela, il fournit des solutions de réduction du gaspillage alimentaire et des services de santé basés sur l’alimentation.

Avec notre solution de réduction du gaspillage alimentaire, nous voulons contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire en empêchant le gaspillage d’aliments excessifs en aidant à prédire la quantité correcte de nourriture dans les restaurants, cafétérias et buffets.

Nous fournissons une solution de soins de santé basée sur les informations sur les habitudes alimentaires personnelles grâce à la collecte de données sur les quantités ingérées / restantes et à l’analyse de données volumineuses grâce à l’analyse des aliments avant / après le repas d’un client.

MADE IN KOREA (MIK), qui a débuté en 2016 avec pour mission de promouvoir les entreprises coréennes dans le monde, est le projet mondial d’AVING News. Il a aidé les entreprises coréennes à développer leurs activités en utilisant les médias collaborant au niveau mondial , les YouTubers, les plateformes de financement participatif et les investisseurs pour les promouvoir sur les marchés nationaux et internationaux. Il a également organisé le BEST OF MIK, l’événement visant à sélectionner les produits et services compétitifs parmi les participants.

