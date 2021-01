Xiaomi Mi Band 6, les dernières infos sur le bracelet connecté

Publicité

Après le Mi Band 5, le bracelet connecté Mi Band 6 est toujours dans les fourneaux de Xiaomi, mais de nombreuses informations fusent sur certaines de ses caractéristiques. La plupart d’entre elles proviennent d’une source considérée comme très réputée dans le domaine. Ce qui leur donne de la crédibilité. Il en ressort, entre autres informations, la compatibilité du nouvel accessoire avec Alexa, la présentation d’une nouvelle interface et l’intégration d’un GPS. Autant d’éléments que cet article va essayer de décortiquer.

La compatibilité de la Mi Band 6 avec un produit d’une filiale de Xiaomi

Xiaomi a récemment décidé de diversifier ses domaines d’activités en entrant dans le marché des bracelets connectés. Son futur produit aurait des liens avec les montres connectées Zeep de sa filiale Huami. D’abord, des lignes de codes de la Mi Band 6 à venir de Xiaomi qui traduisent sa compatibilité avec Alexa. Ensuite,l’intégration de la fonctionnalité de mesure Sp02 (outil de mesure du taux d’oxygène dans le sang) qui n’existe que sur les montres Zeep. Les rumeurs vont mêmes jusqu’à préciser l’existence de deux références de lignes de codes. Ce qui signifierait une sortie probable de deux modèles différents du futur bracelet connecté de Xiaomi. L’un destiné au marché chinois (Mi Band 6) et l’autre au marché international (Mi Smart Band 6).

Les prédictions sur l’efficacité du GPS du Mi Band 6

Les recherches approfondies sur les liens existants entre la Zeep et le Mi Band 6 ont permis de réaliser des tests sur l’efficacité de la fonctionnalité GPS du dernier. Ils se sont révélés globalement peu satisfaisants. En effet, en dehors de la disponibilité du GPS, son signal reste faible et se perd même souvent en lieu clos. Au cas échéant, la reconnexion n’est pas simple et ne peut se faire que dans un espace ouvert. Néanmoins, le bracelet réaliserait de très bonnes performances en d’autres fonctionnalités telles que : l’interface et la mesure de la fréquence cardiaque. L’ajout d’environ 20 exercices (fitness, HIIT, gainage, étirements, danse, zumba…) apportent plus de variétés. Il faudra tout de même attendre l’officialisation de l’accessoire par Xiaomi pour avoir une idée plus claire.

