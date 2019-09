Google Assistant, Siri, Amazon Alexa… L’arrivée des assistants vocaux a simplifié la vie des utilisateurs au quotidien. Mais ces services nécessitent l’achat de nouveaux produits, équipés de ce dispositif. En quelques mois seulement, Amazon a inondé le marché avec ses différents produits Echo. Pour certains, se passer de leur système audio est impossible. Pour cela, un produit unique, Echo Input. Ce petit boitier vient se connecter à votre matériel audio pour le transformer en enceinte connectée.

Echo Input, 1 minute et c’est à vous

Amazon a beaucoup travaillé pour améliorer l’ajout de matériel Echo. Depuis l’application Amazon Alexa, l’installation se fait désormais en une minute. Tout d’abord, Echo Input doit être branché sur secteur, ou sur port USB 5V. Ensuite, à vous de choisir entre l’auxiliaire ou Bluetooth. Pas de port optique sur ce produit, dommage. Le câble USB, la prise secteur et le câble jack sont fournis. Sur Echo Input, 2 boutons sont disponibles, pour couper le microphone ou lancer une requête. Lorsque le choix est fait, il faut ensuite se rendre sur l’application, disponible sur iOS ou Android.

Rendez-vous dans la partie « Ajouter un appareil », lancez la recherche et l’application affichera votre Echo Input. Ne reste plus qu’à configurer le réseau WiFi et le lieu du dispositif. Dans les réglages, il sera possible de modifier la connexion Bluetooth du système audio. Maintenant, il est grand temps de profiter d’un peu de musique ! Echo Input est équipé de 4 microphones, permettant, même à plusieurs mètres, d’entendre la requête. Toutefois, il faudra faire attention au mode veille de vos appareils, sinon impossible d’utiliser l’assistant vocal Alexa.

La musique, son usage primordial

Inutile de revenir sur les caractéristiques de l’assistant vocal Alexa, il est possible de lui demander l’actualité, de contrôler la maison, de lancer certaines applications et, bien évidemment, d’écouter de la musique. Dernièrement, Alexa accepte la connexion à Apple Music. Une bonne nouvelle pour Amazon, qui ajoute une solution à celles existantes : Amazon Music, Spotyride et Deezer. Encore un peu de patience pour les autres applications musicales.

Cependant, on comprend que l’Echo Input a été conçu pour une utilisation musicale. Raccordé à un système audio, qui normalement sera meilleur que le dispositif Echo Dot, le petit boitier devient maître de la musique. De ce fait, Echo Input permet de faire des économies, en gardant son système audio. Toujours pas compatible AirPlay ou Google Cast. Mais Echo Input transforme n’importe quel système audio en solution connecté !

Conclusion

Ainsi, le boitier Echo Input de Amazon est le produit parfait pour obtenir un assistant vocal pour la gestion de la musique. En effet, une fois relié à son système audio, il saura lancer n’importe quoi, sans même sortir son téléphone. La captation de la parole est large et le système Alexa a déja fait ses preuves. Vous aimez Amazon Alexa ? Vous avez de bons équipements audio ?C’est ce produit qu’il vous faut ! Disponible à 40€ sur Amazon.

Amazon Echo Input 39,99 9.2 Design 9.0/10

















Connexion 10.0/10

















Utilisation 8.5/10

















Points positifs Installation rapide

Permet de faire des économies

Bonne captation du micro Points négatifs Pas de port optique Acheter sur Amazon