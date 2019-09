OSS 117 : Date de sortie et synopsis pour le troisième volet

Dix ans après Rio ne répond plus, Hubert Bonisseur de La Bath revient, sous la direction de Nicolas Bedos, et livre plusieurs informations alléchantes.

2019, année de la jeunesse

Suite aux excellents premiers opus, les nouvelles aventures de Jean Dujardin se précisent, à mesure que la sortie s’approche. En effet, alors que le festival de Cannes nous avait permis d’apprendre que Nicolas Bedos réaliserait le long-métrage, voilà que Le Film Français livre de nouvelles informations très prometteuses.

Selon Eric et Nicolas Altmayer, producteurs chez Mandarin, ce nouvel épisode se nommera OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire et qui verra notre agent préféré faire équipe avec « un jeune agent, de la jeune génération ». L’oeuvre se déroulera dans les années 80 et effectuera donc un grand saut temporel par rapport au Caire, nid d’espions et Rio ne répond plus, respectivement situés dans les années 50 et 60. Jean Dujardin reprendra évidemment son rôle de grand bêta complètement dépassé tandis que Wladimir Yordanoff remplacera Pierre Bellemare, comme patron des services secrets français, et que Fatou N’Diaye incarnera un personnage encore inconnu.

Cadeau de Noël

Ensuite, les deux producteurs en ont aussi profité pour aborder la passation entre Bedos et Hazanavicius :

« Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la conception du projet, d’autant que l’attente étant forte, il ne faut pas décevoir. L’écriture du scénario par Jean-François Halin a pris du temps, comme la quête du metteur en scène : il fallait quelqu’un qui rentre et valide la charte et l’ADN d’OSS 117, tout en apportant un ton et un style à la hauteur des attentes. La rencontre avec Nicolas Bedos a été extrêmement positive : il est à la fois auteur, scénariste, réalisateur, et très enclin à apporter sa marque. Il a le talent qu’on lui connaît, la culture des années 1980, pendants lesquelles l’histoire se déroule et celle du second degré. Il est aussi très proche de Jean Dujardin et a travaillé avec Jean-François Halin sur l’adaptation du script existant. Nous avons ensuite lancé le casting.«

Malheureusement pour nous, il faudra prendre notre mal en patience pour voir ces nouvelles épopées d’OSS 117 pointer le bout de leur nez. Ainsi, le tournage prendra place de novembre à janvier prochain, en France et au Kenya, pour une sortie en février 2021. On espère donc que Nicolas Bedos, réalisateur du très réussi Monsieur & Madame Adelman, arrivera à reprendre l’héritage laissé par Michel Hazanavicius et à garder l’équilibre comique très glissant de OSS 117. En attendant, on pourra se tourner vers La Belle Epoque, prochain film du cinéaste prévu pour le 6 novembre prochain.