Apple bloque les applications trop chères sur l’App Store

Depuis toujours, Apple est très strict avec les applications disponibles sur son App Store. Cependant, certaines applications sont considérées comme des arnaques, avec des prix déraisonnablement élevées. Apple va désormais les bloquer.

Des arnaques sur l’App Store dénoncées

Apple est connu pour sa politique très stricte dans la gestion de l’App Store. Mais malgré cette politique, il est toujours possible que des cas d’abus subsistent sur certaines applications. Il y a quelques jours, un développeur a pointé du doigt des applications qui arnaquent les utilisateurs (avec des tarifs déraisonnables par rapport au service proposé).

BANDEAU PUBLICITE

Récemment, Apple a ajouté une nouvelle condition à la validation des applications sur l’App Store : le prix. La firme analyse maintenant le prix des applications et peut en rejeter certaines si elle juge que le prix est « irrationnel ». L’objectif du renforcement du contrôle tarifaire est la lutte contre les « arnaques ». Certes, des arnaques sont présentes sur l’Apple Store, mais le Google Play Store est bien pire. En effet, sur cette plateforme, les applications sont beaucoup moins controlées.

Apple lutte contre ces arnaques en imposant des règles strictes

En plus des arnaques concernant le prix des applications, Apple s’est tourné vers les faux commentaires. Ces derniers, postés dans le but de tirer l’application vers le haut, vont désormais

Publicité

Dans un communiqué, Apple a tenu à rassurer les utilisateurs : « L’App Store est conçu pour être un endroit sûr et fiable pour les utilisateurs pour obtenir des applications, et une excellente opportunité pour les développeurs de réussir. Nous ne tolérons pas les activités frauduleuses sur l’App Store et avons des règles strictes contre les applications et les développeurs qui tentent de tromper le système. Rien qu’en 2020, nous avons mis fin à plus d’un demi-million de comptes de développeurs pour fraude et supprimé plus de 60 millions d’avis d’utilisateurs considérés comme du spam. Dans le cadre de nos efforts continus pour maintenir l’intégrité de notre plate-forme, notre équipe de fraude à la découverte travaille activement pour éliminer ce type de violations et améliore constamment leur processus en cours de route. »

Encore un peu de temps ? Découvrez pourquoi l’App Store ne risque pas d’être une mine à publicité !