Test – Xiaomi Mi 11 : la performance à tout prix ?

Le Xiaomi Mi 11, le nouveau smartphone de la marque chinoise mise beaucoup sur sa puissante puce Snapdragon 888. Avec son Mi 10 et Mi 10 Pro, modèles très performants à leur sortie, ils présentaient des qualités haut de gamme. Alors, le Mi 11 de Xiaomi sera-t-il à la hauteur de son précédent modèle, le Mi 10 ?

Fiche technique

Nom Xiaomi Mi 11 Taille d’écran 6.81 pouces Définition 3200 x 1440 pixels

Amoled WQHD+ Processeur SoC Qualcomm Snapdragon 888 Mémoire vive 8 Go en 128go ou 256go Batterie 4600 mAh Caméra Dorsale : 108 Mpx, 13 Mpx et macro 5 Mpx Technologies Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC et 5G Prix de lancement 749,99€ (8go et 128go)

799,99€ (8go et 256go)

Le design du Xiaomi Mi 11

Dès le déballage du nouveau smartphone de Xiaomi, le Mi 11 attire l’oeil par son design. Équipé d’un écran de 6,81 pouces, QHD, Amoled avec une forte luminosité, il est parfaitement équipé pour une utilisation optimale que ce soit en extérieur ou de nuit.

Du côté des accessoires fournis avec le Mi 11, Xiaomi continue de fournir une coque souple en plastique. Contrairement à Apple et Samsung, Xiaomi continue également de fournir un chargeur complet, avec son câble USB type A vers USB type C et sa base de recharge.

Pour ce qui est des caractéristiques physiques, les proportions du Mi 11 (74 x 164 x 8 mm) sont quasiment identiques à son prédécesseur, le Mi 10. Le tout pour un poids de 196 grammes. Notons l’absence d’un emplacement pour une prise jack 3.5mm, ainsi que l’emplacement pour une carte MicroSD.

Construite en verre minéral, la coque est certifiée Gorilla Glass 5 et le verre de l’écran incurvé est en Gorilla Glass Victus. Le Mi 11 intègre les toutes dernières nouveautés de chez Corning. Deux couleurs disponibles, le bleu nuit que nous avons testé, et le bleu horizon.

Un écran incurvé

Pour sublimer la coque en verre, le Mi 11 est équipé d’un écran incurvé Amoled WQHD+, promettant une luminosité sans faille, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le lecteur d’empreinte est directement intégré sous l’écran.

A l’avant, le grand écran est poinçonné d’une caméra dans son angle gauche, intégrant le capteur selfie. Sur le côté droit se placent tous les boutons de gestions, avec le bouton d’allumage et ceux du volume.

Sur le bas du Mi 11, on découvre l’emplacement pour les deux cartes SIM. Juste à côté, le port USB type C, ainsi qu’un micro et le premier haut-parleur.

Enfin, sur le haut du Mi 11, vous retrouverez le deuxième haut-parleur, le microcapteur de réduction de bruit actif, ainsi qu’un capteur infrarouge (télécommande TV).

Les deux haut-parleurs intégrés de chaque côté du Mi 11 permettent d’avoir un équilibrage du son. Proposant une bonne performance que ce soit dans les graves, les médiums ou les aigus, ils sauront satisfaire une utilisation nomade. Toutefois, lors de la prise en main gaming, les doigts viennent facilement obstruer les haut-parleurs.

Les performances et l’interface du Mi 11

La grande nouveauté chez Xiaomi est bien évidemment sa nouvelle puce SoC Qualcomm Snapdragon 888. Leader dans le domaine des puces pour smartphones, ce Qualcomm Snapdragon 888 est la version la plus puissante qui existe sur le marché européen. Pour la première fois, cette puce est intégrée dans un smartphone, et c’est le Mi 11 qui décroche cette avant-première.

Promettant une utilisation exceptionnelle, le Mi 11 se place à la première place du podium des smartphones les plus puissants.

Du côté graphique, le Mi 11 est équipé d’une Adreno 660 et du dernier modèle 5G X60 de Qualcomm. Le tout est équipé de 8 Go de Ram, LPDD R5 à 3200 MHz. Le tout apportant une fluidité maximale avec son écran 120 Hz. Xiaomi propose deux versions en 8 Go Ram, celle à 128 Go de stockage et celle à 256 Go.

L’interface MIUI 12 offre l’une des meilleures expériences sous Android. Elle procure une expérience claire et fluide. Xiaomi a fait preuve d’ingéniosité, en augmentant la taille de son écran grâce à l’ajout de bord incurvé. Et surtout, avec la suppression des fausses manipulations tactiles.

L’autonomie et la recharge rapide

Pour accompagner cette bête de performances, Xiaomi a choisi d’intégrer une batterie 4600 mAh. Le Mi 11 est fourni avec son chargeur à charge rapide 55W, proposant aussi une recharge sans fil de 50W. Et c’est là une belle découverte, très prometteuse. Le chargeur sans fil sera bien évidemment à acheter séparément.

Le Mi 11 propose également la recharge inversée 10W, pour venir recharger des écouteurs ou un autre smartphone.

Avec toute cette puissance, et une très grande rapidité de recharge, le Mi 11 affiche une autonomie d’environ 1 jour en utilisation normale (full HD+ et 60 Hz). En contrepartie d’une autonomie correcte, la charge se fait de 0 à 100 en 45 minutes (téléphone éteint). Une charge donc très rapide qui permet de compenser l’autonomie assez limitée.

Le module photo du Mi 11

Dès son lancement, le Mi 11 était attendu pour son module photo. Il est équipé d’un capteur photo frontal pour les selfies, et d’un module comptant 3 capteurs photo à l’arrière. Ce dernier propose une résolution de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Ce module photo, de forme carrée aux bords arrondis, est assez visible. Très design, il s’intègre aisément. Ce module se décompose en deux parties. La première est constituée d’un premier capteur photo, et du flash. La deuxième, sur fond noir et ovale, accueille deux capteurs photo, dont le plus gros, supérieur, ressort en épaisseur. Il va créer une instabilité lorsque le téléphone est à plat. Ce module est donc à protéger avec l’ajout d’une coque, celle de Xiaomi protégeant à peine ce dernier.

La configuration photo du Mi11 évolue dans le bon sens par rapport à son petit frère, le Mi10. Son capteur photo macro a été modifié pour accueillir le nouveau module « télémacro ». Une bonne nouvelle, puisque le mode macro manquait de profondeur et de réalisme.

Le capteur principal

Le capteur principal du Mi 11 propose, dans de bonnes conditions, de très jolies photos. C’est un quasi-sans-faute, tant sur la gestion de la colorimétrie que sur la dynamique. Précisons que les réglages sont sur le mode défaut, c’est-à-dire sans assistance par l’IA. Le tout permettant d’obtenir des tests photos réalistes, sans toucher aux paramètres des différents modes.

Vous pourrez opter pour le mode 108 mégapixels, permettant de zoomer à volonté pour observer les détails précis. En contrepartie, vous ferez l’impasse sur le HDR, et la taille des pixels descendra à 0,8 µm.

Mode grand angle

Le capteur principal de 108 mégapixels commence à se faire connaître. Déjà présent au dos du Mi 10, il promet de belles photos en toute simplicité. Le tout permettant d’obtenir un truchement du pixel binning. Les photos seront très détaillées avec de grands pixels de 1,6 µm. comme sur notre photo en mode grand-angle, des zones de flou apparaissent. La faute à l’autofocus qui a du mal à bien détailler certaines zones, surtout lorsque la luminosité baisse. Vous aurez aussi la possibilité d’opter pour le mode ultra grand-angle.

Des zooms de qualité

Pour ce qui est du mode zoom, on notera l’absence d’un zoom optique. C’est assez dommage sachant que le mode zoom x2 est plutôt bon.

Le Mi 11 permet d’atteindre un zoom numérique jusqu’à 30x, de quoi capter le moindre détail. Si cela est possible sans téléobjectif, c’est tout simplement en croppant dans une image captée en 108 mégapixels.

Zoom x2 en mode Nuit

C’est en choisissant le zoom x2 en mode nuit que le capteur photo du Mi11 montre quelques limites. Des zones trop lumineuses apparaissent. Il est bon de rappeler que les paramètres photos sont en mode défaut, sans aucune assistance IA.

Le mode nuit, quelques difficultés

Pour ce qui est du mode Nuit, il faut s’attendre à une qualité moindre qu’en pleine journée. Pourtant, les photos du Mi 11 retranscrivent de belles images. Pour les objets ou les êtres en mouvement, le mode nuit à tendance à les flouter. Un félin s’est glissé sur notre photo, en bas à droite. Il est assez flou, étant en mouvement lors de la photo. Pour ce qui est de la gestion de la lumière, elle est assez bien gérée.

Comparatif Mode normal et Mode Nuit

Le mode Macro avec télémacro

Pour ce qui est du module macro, il y a de quoi s’amuser. La qualité passe à 5 mégapixels, tout en maintenant une qualité correcte. Le télémacro agira comme un zoom. Cette fonctionnalité rend la pratique de la macrophotographie bien plus simple. Plus besoin de coller l’objectif sur votre sujet pour le prendre en photo.

Pour autant, la mise au point reste difficile. Il faut trouver un appui stable, sinon la photo est très rapidement floue. Le mode permet quelques publications Instagram, mais sans plus d’utilité.

Conclusion

Un Mi 11 à faire pâlir ses concurrents. La nouveauté de Xiaomi s’est révélée être à la hauteur de nos attentes.

L’interface MIUI 12 est excellente, même si certains défauts sont visibles. Aucune importance puisque la version corrigée MIUI 12.5 arrivera très bientôt.

Accorder une batterie assez faible avec une puce aussi puissante produit un désavantage majeur, la chaleur. Par moment, le Mi 11 a atteint des zones de température aux alentours de 45°C. De quoi ressentir sa chaleur au bout des doigts.

Le nouveau smartphone phare de Xiaomi a malgré tout respecté ses belles promesses. Pour autant, la version Pro est attendue avec impatience. Elle devrait augmenter la puissance et repousser les limites du raisonnable.

