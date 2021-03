Motorola s’apprête à revenir sur le marché de la montre connectée en 2021

Parmi les premiers constructeurs à avoir proposé une montre connectée, après la célèbre Moto 360, le constructeur avait toutefois abandonné sa gamme. Ses montres connectées étaient pourtant, à l’époque, parmi les meilleures du marché. Cependant, le constructeur devrait revenir dans le courant de l’été en proposant pas moins de trois montres durant l’année 2021.

Motorola de retour cet été avec des montres connectées

Trois nouvelles montres Moto s’apprêtent à voir le jour comme le rapporte le site 9to5Google.

Parmi les produits prévus en 2021, la Moto G Smartwatch serait officialisée en juin. Elle serait dotée d’un cadran circulaire, tout comme la Moto One attendue le mois suivant. Une Moto Watch serait également proposée, avec un design rectangulaire rappelant l’Apple Watch.

Toutefois, ces informations ne proviennent pas directement de Motorola, mais d’une présentation aux investisseurs réalisée par les sociétés eBuyNow et CE Brands Inc.

Deux montres circulaires et un modèle similaire à l’Apple Watch

La Moto G Smartwatch fait toutefois directement référence aux smartphones de la marque. Une première image indique qu’elle devrait reprendre le design de la Moto 360 avec un boîtier blanc/argent. Selon 9to5Google, il pourrait s’agir d’un modèle abordable au regard de son nom. Elle sera accompagnée durant l’été d’une Moto Watch rectangulaire et inspirée de l’Apple Watch, tandis que la Moto One semble être le modèle le plus haut de gamme. Ces informations devront être confirmées, tout comme les caractéristiques de ces montres. Des puces Snapdragon Wear 3100 et 4100 sont évoquées.

Motorola devra faire face à la concurrence

Aujourd’hui, Apple et Samsung restent les leaders sur le marché des montres connectées. D’excellentes alternatives existent, par exemple avec Huawei et sa GT2. D’autres constructeurs essayent également de se démarquer, comme avec la Zeep Z. Mais le nombre de concurrents sur le marché augmente : OnePlus a également annoncé son arrivée prochaine dans la course, et Motorola pourrait à nouveau s’y faire une place…

