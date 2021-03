Lenovo présente ses nouveaux ThinkPad pour 2021

Après avoir présenté ses nouvelles tablettes et moniteurs à l’occasion du CES 2021, Lenovo nous présente ses tout nouveaux ThinkPad et ThinkVision . Quoi de nouveau pour les prochaines références ?

Présentation générale

Tout d’abord, les ThinkPad seront disponibles avec diverses options de processeurs et de cartes graphiques. En plus, certains modèles ThinkPad intègrent la 5G, le WAN sans fil ultrarapide et une carte Intel Wi-Fi 6E.

Les webcams Full HD et le système de haut-parleur Dolby Audio, placé face à l’utilisateur, optimisent et améliore l’utilisation.

BANDEAU PUBLICITE

Ensuite, les nouveaux ThinkPad sont disponibles dans les coloris Noirs et Storm Grey. Ils incluent les processeurs Intel Core vPro de 11e génération ou les tout derniers processeurs mobiles AMD Ryzen 5000.

Les ThinkPad P14s peuvent également être équipés de processeurs graphiques AMD Radeon.



Les ordinateurs portables possèdent des options de sécurité telles que le lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip intégré à l’interrupteur sur certains modèles, mais aussi le capteur de présence humaine sur les modèles équipés d’un processeur Intel qui permet une connexion sans contact à l’aide du système de reconnaissance faciale Windows Hello.

Publicité

ThinkPad série T

Pour commencer, les modèles de la Série ThinkPad T mettent l’accent sur la productivité avec ses nombreuses options de configuration.

Le ThinkPad T14 i offre également des caractéristiques destinées aux professionnels de la santé comme le traitement de surface antimicrobien.

Les modèles ThinkPad T14s i, T14 i et T15 sont disponible avec les processeurs Intel Core vPro de 11e génération. De leur côté, les modèles ThinkPad T14s et T14 sont équipés des processeurs mobiles de la série AMD Ryzen 5000.

Caractéristiques :

Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11e génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents

Écrans jusqu’à 14” UHD HDR Dolby Vision ou 15,6” UHD HDR Dolby Vision

Carte graphique Intel UHD, Intel Iris X e ou NVIDIA MX450 ; AMD Radeon sur les modèles AMD

ou NVIDIA MX450 ; AMD Radeon sur les modèles AMD Intel Wi-Fi 6 et 6E

En option 5G sur ThinkPad T14s i et T14s ; 4G sur T14 et T15

Webcam jusqu’à FHD Hybrid Infrared sur T14s, HD ou HD Hybrid IR sur T14 et T15

Système de haut-parleur Dolby Audio, haut-parleurs face à l’utilisateur

Fonctions de sécurité ThinkShield comprenant un lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip (intégré à l’interrupteur sur les modèles T14s) et la détection de présence humaine sur le T14s i

X13 et X13 Yoga

Premièrement, ces ordinateurs portables légers sont dotés d’écrans 16:10 et possèdent la technologie Low Blue Light. La Série ThinkPad X comprend les modèles X13 i et X13 Yoga avec processeurs Intel Core vPro de 11e génération. Enfin, le ThinkPad X13 est équipé de processeurs mobiles de la série AMD Ryzen 5000

Caractéristiques :

Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11 e génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents

génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents Écrans jusqu’à 13,3” 16:10 avec technologie Low Blue Light

Carte graphique Intel Iris X e ; AMD Radeon sur les modèles AMD

; AMD Radeon sur les modèles AMD Intel Wi-Fi 6 ou 6E sur ThinkPad X13 i, Intel Wi-Fi 6 sur X13 et X13 Yoga

En option 5G ou 4G sur ThinkPad X13 i et X13. 4G sur X13 Yoga

Webcam jusqu’à FHD Hybrid Infrared sur X13, HD ou HD Hybrid IR sur X13 Yoga

Système de haut-parleur Dolby Audio, haut-parleurs face à l’utilisateur

Fonctions de sécurité ThinkShield comprenant un lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip intégré à l’interrupteur et la détection de présence humaine sur les modèles Intel

ThinkPad L14 et L15

Par ailleurs, les modèles L14 et L15 constituent des solutions abordables pour entrer dans l’écosystème ThinkPad. En outre, ces nouveaux modèles, viennent s’ajouter aux modèles Intel L13 et L13 Yoga déjà présents dans la gamme.

Les modèles L14 i et L15 i sont disponibles avec processeurs Intel Core vPro de 11e génération.

Les modèles L14 et L15 sont équipés des processeurs mobiles de la série AMD Ryzen 5000.

Caractéristiques :

Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11 e génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents

génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents Écrans jusqu’à 14” FHD ou 15” FHD

Carte graphique Intel UHD, Intel Iris X e ou NVIDIA MX450 ; AMD Radeon sur les modèles AMD

ou NVIDIA MX450 ; AMD Radeon sur les modèles AMD Intel Wi-Fi 6 et 4G

Webcam HD ou HD hybride IR

Système audio Dolby

Fonctions de sécurité ThinkShield avec lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip

ThinkPad série P

Tout d’abord, les P14s, P14s i et P15s sont les stations de travail les plus mobiles de Lenovo. Ils sont donc conçus pour le travail en déplacement et l’utilisation d’applications lourdes sans perte d’efficacité.

Le modèle 14” P14s offre davantage de flexibilité et dispose maintenant de la puissance de la récente série AMD Ryzen 5000 avec carte graphique intégrée Radeon.

Mais tout comme le P15s, le P14s peut être configuré avec des processeurs Intel Core de 11e génération et des cartes graphiques NVIDIA T500 doté 4 Go de VRAM.

Caractéristiques :

Publicité

Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11 e génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents

génération ou processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 les plus récents Écrans jusqu’à 14” UHD HDR Dolby Vision ou 15,6” UHD HDR Dolby Vision

Carte graphique jusqu’à Intel Iris X e ou NVIDIA T500 / AMD Radeon sur les P14s uniquement

ou NVIDIA T500 / AMD Radeon sur les P14s uniquement Wi-Fi 6E (modèles Intel), Wi-Fi 6 (AMD) et 4G

Webcam HD ou HD Hybrid IR

Système de haut-parleur Dolby Audio, haut-parleurs face à l’utilisateur

Fonctions de sécurité ThinkShield avec lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip et lecteur SmartCard en option

Prix et disponibilité



Disponible à partir de Prix à partir de ThinkPad T14s i Avril 2021 1 099 € ThinkPad T14s Mai 2021 1 049 € ThinkPad T14 i Avril 2021 949 € ThinkPad T14 Mai 2021 849 € ThinkPad T15 TBC TBC ThinkPad X13 Yoga TBC TBC ThinkPad X13 i Avril 2021 1 149 € ThinkPad X13 Mai 2021 999 € ThinkPad L14 Mai 2021 729 € ThinkPad L15 Mai 2021 699 € ThinkPad P14s i Avril 2021 999 € ThinkPad P14s Mai 2021 879 € ThinkPad P15s Avril 2021 949 € ThinkVision P40w Octobre 2021 1 699 €

Pour acheter direction le site officiel, ou les revendeurs habituels !