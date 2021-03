Brave, une meilleure alternative au moteur de recherche Google

On connait Brave comme étant un navigateur dédié à la protection de la vie privée en bloquant par défaut les pisteurs. Eh bien ! Le crypto-navigateur, qui compte aujourd’hui près de 25 millions d’utilisateurs actifs par mois, aurait acquis le moteur de recherche Tailcat et envisagerait s’en servir pour créer Brave Search. Ce nouveau moteur de recherche serait une alternative sérieuse au célèbre Google Search.

Le nouveau moteur de recherche de Brave

L’ancien navigateur Web Tailcat est désormais une propriété de Brave qui souhaite s’en inspirer pour lancer un nouveau moteur de recherche baptisé Brave Search. En effet, le crypto-navigateur, assez populaire, ambitionne franchir un nouveau palier dans les services offerts à ses utilisateurs en leur offrant un écosystème plus respectueux de leur vie privée. Le nouveau moteur de recherche mettrait l’utilisateur au premier plan. Ainsi il sera plus privé, plus axé sur l’utilisateur, plus transparent dans les méthodes de collectes de données et ouvert dans l’utilisation de ses avancées par d’autres moteurs de recherche. Des principes qui seraient contraires à ceux de Google search et qui pourraient faire de Brave Search une alternative sérieuse du moteur de recherche de Google auprès des internautes.

Google Search a-t-il des raisons de s’en faire ?

Brave jouit déjà d’une certaine popularité auprès des internautes en tant que crypto-navigateur moins invasive dans leur vie privée. Les intentions ne devraient pas changer avec l’arrivée de Brave Search qui sera une version améliorée de Tailcat, un navigateur ayant des principes de fonctionnement similaires au crypto-navigateur. Dans un écosystème dominé par les GAFAM, où le respect de la vie privée est de plus en plus exigé par les utilisateurs d’internet, le futur moteur de recherche de Brave pourrait apparaitre comme une sérieuse alternative à Google Search. Mais, Brave Search n’est pas encore disponible. Les internautes ont quand même la possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente pour l’avoir en avant-première. En attendant qu’il ne soit disponible, Google peut se préparer à contrer cette future attaque.

