Le Ethereum – ETH : qu’est ce que c’est ?

Ethereum est l’œuvre de Vitalik Buterin. Cette monnaie virtuelle a été créée au cours de l’année 2014. Elle est la seconde cryptomonnaie la plus capitalisée juste après le Bitcoin. Elle fonctionne également sur le modèle de l’open source basé sur un réseau décentralisé. Ethereum est utilisée pour créer de smart contracts ainsi que des applications décentralisées. Elle est à la base de la création des tokens appelés ERC-20. Ceux-ci permettent à plusieurs autres projets de lancer leurs Initial Coin Offering (ICOs).

Un projet très prometteur de crypto

Ethereum offre aux mineurs une alternative assez intéressante dans le monde de l’entreprise. En effet, les propositions de valeur sont souples et adaptées. Plusieurs applications DeFi gravitent autour de Ethereum. Il existe en réalité une alliance des sociétés Ethereum à savoir Samsung, Microsoft ou Intel. Elles cherchent avant tout à tester et surtout développer la technologie. Du coup, les divers projets ethereum sont en pleine explosion. ETH, au fil des années, est devenue l’une des blockchains les plus prometteuses. Certains mineurs parlent d’ailleurs du premier ordinateur global permettant de construire des applications décentralisées sur sa plateforme. L’ancien porte-parole de la plateforme, Stephan Tual, atteste que son rôle est de bâtir un Web sans l’intervention d’intermédiaires entre clients et services. Il est le fondateur de la startup Slock.it.

Les particularités de Ethereum

On note plusieurs différences entre Bitcoin et Ethereum. La blockchain de BTC est conçue principalement pour des applications monétaires tandis qu’ETH est utilisé pour créer différents types d’applications. Le code informatique de Ethereum diffère de celui de Bitcoin. Il est écrit en partant de zéro. Il n’a point été construit dans le but de concurrencer Bitcoin. Ce sont des utilisations non seulement différentes mais complémentaires de technologies blockchains. Bitcoin est basée sur une idéologie d’inspiration libertarienne. Elle est centrée en effet sur le domaine monétaire alors que Ethereum cherche à créer un web nouveau et décentralisé. Son rôle n’est pas de mettre sur le marché une nouvelle monnaie. Il n’est pas possible de modifier ou de falsifier l’infrastructure cryptomonnaie ETH en raison de sa sécurité garantie par un excellent protocole cryptographique. Avec, les frais d’avocat sont économisés malgré la sécurité optimale.

Les atouts de Ethereum

Ethereum apporte aux clients une certaine flexibilité tant recherchée. Elle possède une forte communauté de développeurs, très enthousiastes et bien ouverts aux applications business. Les participants du réseau d’Ethereum exécutent les codes des applications décentralisées appelées Dapps. Ethereum fonctionne avec l’ether, une cryptomonnaie avec une fonction très précise à savoir payer l’exécution des divers smart contracts. De façon pratique, l’ether permet d’acheter du gas pour le fonctionnement des contrats. La forte communauté de Ethereum permet de répondre à une palette de besoins.

