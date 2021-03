Insta360, lance sa nouvelle caméra d’action miniature : la Go 2

Insta360 vient de lancer sa GO 2, une caméra d’action stabilisée qui ne pèse que 27 grammes ! La GO 2 permet de filmer des actions en POV par exemple sans être dérangé par la caméra !

GO 2, la caméra qui fait tout comme les grands

Insta 360 à équipée d’un capteur de 1/2,3’’ ce qui lui permet de capturer de la vidéo en 3K et des photos jusqu’à 9MP. De plus, on retrouve le nouvel algorithme d’Insta 360 en termes de stabilisation, il s’agit du FlowState. La marque annonce une excellente stabilisation dans toutes les circonstances. Ajoutons que la GO 2, propose plusieurs angles de vues, un mode « Ultra Wide » qui offre un champ de vision de 120 degrés. Tandis que le mode « Action View » qui lui se limite à 110 degrés. Elle propose des hyperlapses jusqu’à 6x et des ralentis jusqu’à 4x fois en 120 ips.

La caméra est étanche jusqu’à 4 mètres et IPX8. Le protège objectif est interchangeable. Néanmoins, il est également possible d’utiliser des filtres ND pour de meilleurs résultats lorsqu’il y a beaucoup de luminosité.

La caméra est livrée avec un boîtier qui permet une recharge en 30 minutes et jusqu’à 150 minutes d’autonomie. Bien plus qu’un chargeur, le boîtier de la GO 2 sert également de télécommande, de trépied et de poignée pour prendre des selfies. Enfin, avec le Bluetooth intégré dans le boîtier de recharge, vous pouvez contrôler la caméra à distance.

Une application couteau suisse

L’application compagnon de la GO 2 vous permet de prévisualiser votre prise de vue en direct via le Wi-Fi et d’ajuster les paramètres de la caméra à la volée. Une fois la prise de vue terminée, l’application propose un éditeur complet pour perfectionner vos clips.



De plus, l’application intègre le support de l’IA pour vous accompagner qui se nomme FlashCut 2.0. Grâce à elle, l’application est capable d’associer automatiquement les meilleurs moments sur le rythme de la musique. De plus, de nombreux thèmes sont directement disponibles dans l’application.

La GO 2 est livrée avec un boîtier de charge, un pendentif magnétique, un Easy Clip, un support pivotant et un protège-objectif. Vous pouvez également personnaliser votre GO 2 en concevant un « skin » uniquement sur le site de la marque.

Insta360 GO 2 est disponible dès aujourd’hui via Insta360.com au prix de 319,99€.