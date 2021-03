Aya Neo : la Nintendo Switch sous Windows 10 est disponible via une campagne de crowdfunding

Vous trouvez la Nintendo Switch pas assez puissante ? Une alternative tournant sous Windows 10 vient d’être lancée à travers une campagne de financement participatif : la Aya Neo. Une alternative efficace qui permet notamment de faire tourner des jeux gourmands grâce au processeur Ryzen 5 4500U, 16 Go de RAM ainsi que du stockage via un SSD NVMe.

En novembre dernier, nous vous présentions l’Aya Neo, un PC aux allures futuristes tournant sous Windows 10 et profitant d’un format similaire à la Nintendo Switch. Après quelques mois de développement supplémentaires, la start-up Aya est aujourd’hui fière de lancer sa première console via une campagne de crowdfunding.

Aya Neo : le PC gamer réinventé dans un format de Nintendo Switch

En seulement quelques heures sur le site Indiegogo, la campagne de financement participatif de la Aya Neo a battu tous les records. En effet, à l’heure où nous écrivons ses lignes, la start-up a déjà récolté 1 206 709 euros sur les … 45 633 euros demandés. On peut donc dire que le financement est amplement réussi. Pour les intéressés, sachez qu’il vous reste seulement 27 jours pour acquérir ce PC portable sous Windows 10 aux allures de Nintendo Switch.

Détaillons désormais un peu le produit. La Aya Neo s’équipe tout d’abord d’un écran de 7 pouces avec une définition de 1 280 par 800 pixels. Petit bonus, la dalle est tactile multitouch et permet jusqu’à cinq points de pression simultanés. Concernant les performances offertes, sachez que l’appareil dispose d’un processeur AMD Ryzen 5 4500U couplé à 16 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage SSD en NVMe. Une batterie de 4 100 mAh est embarquée et permet à ce PC ultra-portable de tenir entre 5 et 6 heures en utilisation classique ou 140 minutes sur des jeux AAA. La Aya Neo profite cependant d’une charge rapide 65W, ce qui permet de la recharger complètement en seulement 90 minutes.

Si vous êtes convaincu par les apports de ce dispositif, sachez qu’il est disponible au tarif de 733 euros lors de cette campagne de financement participatif.