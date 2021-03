WhatsApp : des appareils ne pourront bientôt plus utiliser l’application

Comme à son habitude, WhatsApp arrête le support de certains appareils jugés trop anciens. Désormais, c’est au tour des produits d’Apple tournant sous iOS 9 de passer à la trappe. L’information provient d’une récente bêta mise en ligne par l’entreprise.

Unsplash / Alexander Shatov

Après avoir annoncé la fin du support sur plusieurs appareils Android et iOS, WhatsApp continue de faire le ménage. C’est par le biais du média spécialisé dans la messagerie instantanée WABetainfo que nous apprenons aujourd’hui que la liste allait prochainement s’allonger.

BANDEAU PUBLICITE

WhatsApp fait ses adieux aux appareils sous iOS 9

Selon une récente beta, WhatsApp serait sur le point d’abandonner les smartphones, tablettes et même baladeur Apple tournants encore sous iOS 9. Les iPhone 4S, iPad 2, iPad 3, iPad mini 1 et iPod Touche 5G ne sont ainsi plus compatibles, étant donné qu’ils ne peuvent pas accéder à une mise à jour majeure supérieure. Concernant les personnes ayant acheté un appareil dans les années suivantes (iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6S…), ces dernières sont donc fortement encouragées à passer à iOS 10 afin de pouvoir continuer à profiter de l’application de messagerie instantanée lorsque la mise à jour sera déployée chez l’ensemble des utilisateurs.

Même si la beta est déjà en cours, WhatsApp ne devrait cependant pas mettre à jour la liste des appareils compatibles dans les mois à venir. En effet, l’entreprise a pris pour habitude de faire cette démarche au début de chaque année. Par exemple, le service avait stoppé le support des iPhone tournant sous une version antérieure à iOS 9 et les appareils sous Android 4.0.2 le 1er janvier 2021. L’année 2022 semblerait ainsi être sous le signe d’iOS 10 avec l’abandon du support d’iOS 9.

Publicité

Concernant les actualités autour de WhatsApp, sachez que l’entreprise réfléchit en ce moment à déployer une fonctionnalité faisant fortement penser à Snapchat : l’auto-destruction des images. Petite information supplémentaire, n’oubliez pas d’accepter les récentes conditions d’utilisation polémiques de ces dernières semaines avant le 15 mai 2021 si vous souhaitez encore pouvoir lire et envoyer des messages après cette date.